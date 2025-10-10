Tramontina e Voz dos Oceanos realizam mutirão e recolhem 241 kg de lixo na Praia de Enseada dos Corais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação ambiental em Cabo de Santo Agostinho marcou parceria da empresa com a iniciativa da Família Schurmann e alcançou o marco de 1.000 t recicladas

Cerca de 60 voluntários participaram de uma ação de limpeza na Praia de Enseada dos Corais, em Cabo de Santo Agostinho (PE).

O mutirão foi promovido pela Tramontina, em parceria com a Voz dos Oceanos, projeto liderado pela Família Schurmann. Em apenas 1h30, foram recolhidos 241 quilos de resíduos ao longo de 960 metros de praia.

Redes de pesca

Durante a ação, os voluntários — entre colaboradores, diretores e convidados da empresa — encheram cerca de 40 sacos de lixo, com destaque para redes de pesca, garrafas PET, embalagens aluminizadas, tampas, canudos e microplásticos.

Também foram encontrados materiais de maior porte, como um pneu e parte de um colchão de espuma.

O CEO da Voz dos Oceanos, David Schurmann, destacou o caráter educativo da ação.

“Nenhuma limpeza de praia resolve o problema da poluição plástica, mas cada iniciativa transforma os participantes e os torna mais conscientes sobre o impacto de suas escolhas de consumo”, afirmou.

A atividade marcou mais um capítulo da parceria entre a Tramontina e a Voz dos Oceanos, que já realizaram outras ações conjuntas — em maio, por exemplo, quase meia tonelada de resíduos foi retirada em apenas uma hora de limpeza na Ilha do Mel (PR).

Voluntários recolheram 241 quilos de resíduos em 960 metros da Praia de Enseada dos Corais, durante ação conjunta da Tramontina e Voz dos Oceanos. - Divulgação: Voz dos Oceanos

Sustentabilidade aplicada

O evento também celebrou o avanço da Tramontina em sustentabilidade: mais de 1.000 toneladas de materiais reciclados já foram utilizadas em seus processos produtivos somente em 2025.

Desde 2018, esse volume chega a 10 mil toneladas reaproveitadas, com destaque para plásticos pós-consumo e pós-industriais.

Parte desse material é usada na fabricação da linha de cadeiras Oceano +Clean, feita com resíduos retirados do litoral brasileiro e processados pela empresa Raposo Plásticos, referência em reciclagem.

A produção ocorre na unidade da Tramontina em Recife, reforçando a presença da indústria no estado.

