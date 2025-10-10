Tramontina e Voz dos Oceanos realizam mutirão e recolhem 241 kg de lixo na Praia de Enseada dos Corais
Ação ambiental em Cabo de Santo Agostinho marcou parceria da empresa com a iniciativa da Família Schurmann e alcançou o marco de 1.000 t recicladas
Cerca de 60 voluntários participaram de uma ação de limpeza na Praia de Enseada dos Corais, em Cabo de Santo Agostinho (PE).
O mutirão foi promovido pela Tramontina, em parceria com a Voz dos Oceanos, projeto liderado pela Família Schurmann. Em apenas 1h30, foram recolhidos 241 quilos de resíduos ao longo de 960 metros de praia.
Redes de pesca
Durante a ação, os voluntários — entre colaboradores, diretores e convidados da empresa — encheram cerca de 40 sacos de lixo, com destaque para redes de pesca, garrafas PET, embalagens aluminizadas, tampas, canudos e microplásticos.
Também foram encontrados materiais de maior porte, como um pneu e parte de um colchão de espuma.
O CEO da Voz dos Oceanos, David Schurmann, destacou o caráter educativo da ação.
“Nenhuma limpeza de praia resolve o problema da poluição plástica, mas cada iniciativa transforma os participantes e os torna mais conscientes sobre o impacto de suas escolhas de consumo”, afirmou.
A atividade marcou mais um capítulo da parceria entre a Tramontina e a Voz dos Oceanos, que já realizaram outras ações conjuntas — em maio, por exemplo, quase meia tonelada de resíduos foi retirada em apenas uma hora de limpeza na Ilha do Mel (PR).
Sustentabilidade aplicada
O evento também celebrou o avanço da Tramontina em sustentabilidade: mais de 1.000 toneladas de materiais reciclados já foram utilizadas em seus processos produtivos somente em 2025.
Desde 2018, esse volume chega a 10 mil toneladas reaproveitadas, com destaque para plásticos pós-consumo e pós-industriais.
Parte desse material é usada na fabricação da linha de cadeiras Oceano +Clean, feita com resíduos retirados do litoral brasileiro e processados pela empresa Raposo Plásticos, referência em reciclagem.
A produção ocorre na unidade da Tramontina em Recife, reforçando a presença da indústria no estado.
