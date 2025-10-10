Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (10 a 12/10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fim de semana será de sol e calor em Pernambuco, com chuvas fracas no litoral e maré baixa em horários favoráveis para banho nas praias do Recife

O fim de semana será de tempo firme e calor em Pernambuco, com poucas chances de chuva e boas condições para banho de mar no litoral. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as precipitações devem se restringir ao Litoral e à Zona da Mata, de forma leve e isolada, enquanto o Agreste e o Sertão seguem com sol predominante e clima seco.

Temperaturas para esta sexta (10)

No Recife, a mínima é de 25°C e a máxima chega a 29°C, com variação de umidade entre 90% e 50%. Em Vitória de Santo Antão, os termômetros oscilam entre 20°C e 30°C. Em Carpina, a previsão é de 21°C a 30°C.

Caruaru terá manhãs amenas, com mínima de 18°C e máxima de 29°C. Já no Sertão, o calor se intensifica: Serra Talhada deve marcar entre 19°C e 34°C, enquanto Petrolina atinge até 34°C, com umidade mínima em torno de 30%.

Tábua da maré

De acordo com a Apac, o fim de semana será favorável para o banho nas praias do Recife. No sábado (11), a maré sobe a 2,16m às 6h42 e às 18h59, com baixa-mar de 0,56m às 12h51. No domingo (12), a preamar será de 1,93m às 7h47 e 1,91m às 20h04, com baixa-mar de 0,48m à 1h25.

As melhores janelas para banho são entre o fim da manhã e o meio da tarde, quando a maré está em declínio, garantindo águas mais calmas e seguras.

