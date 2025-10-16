fechar
Notícias | Notícia

Assasltante de ônibus é preso em Olinda; suspeito que atuava em conjunto conseguiu fugir

Policiais militares do Batalhão de Polícia Turística, o BPTur, conseguiram alcançar um dos homens, que foi preso em flagrante. Confira

Por Zayra Pereira Publicado em 16/10/2025 às 21:29
Imagem de ônibus assaltado em Olinda
Imagem de ônibus assaltado em Olinda - Reprodução

Um homem de 40 anos foi preso nesta quinta-feira (16), em Olinda, suspeito de atuar em assaltos em diversos transportes coletivos.

O suspeito não atuava sozinho e tinha um parceiro nos crimes, contudo, o segundo homem conseguiu fugir dos policiais militares que realizaram a abordagem.

Leia Também

Como aconteceu

O ônibus seguia para o Conjunto Beira Mar, no Janga, e na parada dos Correios, no Sítio Histórico de Olinda, a dupla subiu para realizar o assalto.

"Eu já tinha percebido porque tinha lugar para sentar ele não sentou. Um já foi pegando o celular das mulheres e o de trás tava armado mas a gente não percebeu, porque ele só fez o gesto", contou Josinaldo Batista, passageiro do ônibus.

Os suspeitos fugiram levando pertences das vítimas e rapidamente os passageiros desceram para pedir socorro. Por sorte, policiais militares do Batalhão de Polícia Turística, o BPTur, que faziam exercícios na orla, conseguiram alcançar um dos homens, que foi preso em flagrante e levado para Central de Plantões da Capital. 

Seis celulares foram recuperados, mas o comparsa conseguiu fugir, levando outros pertences e um simulacro de arma. A PM já conseguiu identificá-lo e o caso agora é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, já foram contabilizados mais de 800 assaltos a ônibus no grande Recife somente este ano.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Hytalo Santos é preso em São Paulo após denúncias de exploração de menores
Celebridades

Hytalo Santos é preso em São Paulo após denúncias de exploração de menores
Vídeo mostra prisão de Hytalo Santos e marido em ação contra exploração infantil; assista
Celebridades

Vídeo mostra prisão de Hytalo Santos e marido em ação contra exploração infantil; assista

Compartilhe

Tags