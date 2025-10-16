Mulher é assassinada a facadas dentro de casa em Ribeirão; suspeito foi preso por policiais laranjinhas
Ela recebia muitas interações online, o que deixava o suspeito bastante irritado, sempre perguntando quem eram os homens nas redes sociais dela
Uma mulher de 20 anos foi assassinada dentro da própria residência, no bairro de Vila Rica, em Ribeirão, Zona da Mata Sul de Pernambuco, na madrugada desta quinta-feira (16).
A vítima foi encontrada com diversos ferimentos de facadas e o principal suspeito do homicídio é o companheiro dela, de 25 anos. O casal namorava há três anos e há quatro meses moravam juntos.
A mãe da jovem conta que ela vivia uma fase muito boa em sua vida, trabalhando e sonhando em estudar direito para se tornar advogada.
Após um desentendimento com o namorado, ele teria matado a jovem com uma série de golpes de faca. A mãe conta que o feminicídio pode ter sido motivado por ciúmes, pois a vítima sempre costumava postar fotos e vídeos nas redes sociais. Ela recebia muitas interações, o que deixava o suspeito bastante irritado, sempre perguntando quem eram os homens nas redes sociais dela.
A mãe conta que não tinha noção dos episódios de violência e acreditava que o ciúmes era normal: "Eu não imaginei que isso fosse acontecer. Ela estava na melhor fase dela, tava na casinha dela, comprando as coisinhas, ela chegava tão feliz me contando que comprou cama, geladeira, sofá".
Abordagem policial
Vizinhos contam que após o crime o homem saiu de casa com a faca utilizada, dirigindo sua moto sentido Recife. O combustível acabou e ele continuou o percurso a pé, mas foi interceptado por policiais militares no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho.
Os policiais novatos, conhecidos como laranjinhas, notaram um comportamento suspeito e abordaram o homem. Ele então tentou reagir, apontando sua carteira como se fosse uma arma, para que os agentes realizassem disparos contra ele.
"Tivemos a ideia de passar o nome, a foto e os números de telefone da gente para os policiais que estava pela cidade, espalhados, e para a Guarda Municipal. Surpreendentemente recebemos a ligação de que policiais militares que estavam a caminho do serviço passaram pelo suspeito na BR-101", contou o comissário da Polícia Civil.
O homem foi autuado em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Palmares, onde deve aguardar pela audiência de custódia nesta sexta-feira (17). Ele confessou o crime e alegou ter cometido após uma crise de ciúmes.
O corpo da vítima está sendo velado na Igreja Batista de Ribeirão e deve ser sepultado amanhã pela manhã.