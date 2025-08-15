Vídeo mostra prisão de Hytalo Santos e marido em ação contra exploração infantil; assista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prisões em São Paulo envolvem Hytalo Santos e Israel Nata Vicente. A investigação apura exploração e abuso de menores durante os últimos anos.

Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram detidos nesta sexta-feira (15) em São Paulo, em cumprimento a mandados da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.

A operação investiga crimes de tráfico humano e exploração sexual de crianças e adolescentes.

A prisão foi realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, e faz parte de um esforço conjunto do Ministério Público da Paraíba, Ministério Público do Trabalho e Polícia Civil local, incluindo unidades especializadas em operações cibernéticas.

Confira o momento da prisão:

Entenda o caso

As apurações começaram em 2024 após denúncias de vizinhos e relatos ao Disque 100 sobre festas com menores, consumo de álcool e conteúdos com conotação sexual envolvendo adolescentes.

A Justiça já havia determinado a suspensão das redes sociais de Hytalo, proibição de contato com os menores citados e desmonetização dos conteúdos.

Em buscas realizadas nas residências do casal, aparelhos eletrônicos foram apreendidos para análise pericial. Pais de alguns adolescentes também são investigados por possível omissão no dever de proteção.

A defesa afirma que todo o conteúdo foi gravado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis, ressaltando que as adolescentes são emancipadas.