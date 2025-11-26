Após passagem polêmica de Rinaldi Faria, SBT ainda não sabe o nome do substituto
Clique aqui e escute a matéria
O SBT, até o momento, não tem um nome definido para ocupar o cargo de Superintendência Artística e de Programação, que ficou vaga com a saída de Rinaldi Faria. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.
Paulo Franco, que já trabalhou na Band, e, recentemente, teve um encontro com a presidente do SBT, Daniela Beyruti, segue como o nome mais forte para ocupar o cargo.
O executivo tem um projeto, no bolso, que é fazer uma verdadeira integração do Comercial com o Artístico e Programação. Resta saber se vai sair do papel na emissora de Silvio Santos, caso seja selecionado.
Na semana passada, Rinaldi Faria deixou o cargo em que ocupava no SBT. Nas redes, o executivo afirmou que não ouve demissão. “O ciclo de um ano que combinamos se encerrou agora, exatamente como previsto. Não houve demissão, ruptura, crise ou conflito. Apenas o cumprimento de um acordo profissional transparente”, desabafou.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br