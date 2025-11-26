Globo acelera Três Graças e ‘engole’ 11 capítulos da história
Clique aqui e escute a matéria
A TV Globo está implementando uma estratégia drástica para tentar reverter os índices de audiência da sua novela das nove, Três Graças. A emissora confirmou um ritmo acelerado na exibição da trama, que resultará na “engolida” de 11 capítulos na contagem total da obra nas próximas semanas.
A aceleração da novela de Aguinaldo Silva ocorre em um contexto de preocupação com os números. Embora Três Graças tenha um público fiel e tenha sido bastante elogiada no grupo de discussão, seus índices médios de audiência não têm atingido as metas esperadas para o horário das 21h.
A expectativa da Globo é que a “cirurgia” no texto e na edição gere um efeito cascata, culminando em um aumento do share de audiência nas próximas semanas. A aposta é que o público se sinta mais envolvido com a história, gerando boca a boca e interesse nas histórias.
Até aqui, com um mês de exibição, Três Graças acumula média de 21,9 pontos, praticamente empatada com os 21,8 pontos alcançados por Vale Tudo, no mesmo período.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br