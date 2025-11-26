Globo acelera Três Graças e ‘engole’ 11 capítulos da história

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A TV Globo está implementando uma estratégia drástica para tentar reverter os índices de audiência da sua novela das nove, Três Graças. A emissora confirmou um ritmo acelerado na exibição da trama, que resultará na “engolida” de 11 capítulos na contagem total da obra nas próximas semanas.

A aceleração da novela de Aguinaldo Silva ocorre em um contexto de preocupação com os números. Embora Três Graças tenha um público fiel e tenha sido bastante elogiada no grupo de discussão, seus índices médios de audiência não têm atingido as metas esperadas para o horário das 21h.

A expectativa da Globo é que a “cirurgia” no texto e na edição gere um efeito cascata, culminando em um aumento do share de audiência nas próximas semanas. A aposta é que o público se sinta mais envolvido com a história, gerando boca a boca e interesse nas histórias.

Até aqui, com um mês de exibição, Três Graças acumula média de 21,9 pontos, praticamente empatada com os 21,8 pontos alcançados por Vale Tudo, no mesmo período.

