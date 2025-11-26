Amaury Lorenzo responde se curte beijo grego e chama atenção
Clique aqui e escute a matéria
Amaury Lorenzo, o Gilmar de Três Graças, respondeu a uma pergunta ousada de um seguidor na caixinha de perguntas nos stories: “Gosta de beijo grego, Amaury?”, questionou um deles.
O ator global não se esquivou em responder: “Eu não beijo nem no Brasil”, brincou. Em outro momento, Amaury foi questionado se migraria para filmes de conteúdo adulto e também respondeu prontamente. “Fiote, eu não tenho tempo nem de transar na vida real, imagina num filme”, disse.
LEIA AGORA: No auge, Ana Castela revela bullying em vídeo: ‘A vida inteira sofri’
Em setembro, o ator postou uma foto pelado no banheiro e acumulou elogios ousados. “Um copo de água e um home desse eu passava um mês de boa”, “Tem parte faltando, me manda”, “O braço enorme”, “Lindo como sempre”, “O melhor né”, “Gato”, “Que banheiro chique”, “Te seguir é teste pra cardíaco”, foram alguns comentários.
Em alta na Globo, Amaury Lorenzo comentou que sabe o real motivo da carreira está em bom momento. “Esses dias me perguntaram na rede Globo: ‘Amaury, você fez Terra e Paixão e foi sucesso, você fez Vítimas do Dia foi um sucesso, Dança dos Famosos em segundo lugar um sucesso. E agora o Chico, da novela das sete, uma audiência do caramba, um sucesso! Você esperava?’ Eu digo: ‘Olha, eu trabalhei trinta anos no teatro para isso’”, disse no Carnaval deste ano.
O post Amaury Lorenzo responde se curte beijo grego e chama atenção foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.