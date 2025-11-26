Mania de Você perde o Emmy e Globo ganha prêmio de consolação
A noite de gala do Emmy Internacional 2025, realizada na última segunda-feira (24), em Nova York, nos Estados Unidos, trouxe sentimentos mistos para a Globo. A emissora celebrou a conquista de uma estatueta com a série Fallen – Luz e Sombra, do Globoplay, mas viu a novela Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, perder o troféu na categoria novela.
“Fallen – Luz e Sombra”, uma produção do Globoplay em parceria com empresas do Reino Unido (Night Train Media, Silver Reel, Hero Squared e Umedia), garantiu a vitória na categoria Melhor Programa Infantil: Live-Action.
Apesar do prêmio de consolação, a maior decepção da noite ficou por conta da categoria Melhor Novela. Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, não conseguiu levar o prêmio para casa. A produção brasileira foi superada por “Deha”, uma novela de origem turca, que levou o cobiçado troféu.
Mania de Você, que foi exibida entre setembro de 2024 e março de 2025, concorria com produções da Turquia e da Espanha (“Regreso a Las Sabinas” e “Valle Salvaje”). A derrota encerra a sequência de vitórias da Globo na categoria, que não leva o prêmio de Melhor Novela desde Órfãos da Terra em 2020.
