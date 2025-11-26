Susana Vieira rasga o verbo e revela detalhes do seu salário na Globo
Susana Vieira, uma das maiores e mais longevas estrelas da TV Globo, mais uma vez demonstrou sua famosa sinceridade ao comentar sobre a atual política salarial da emissora. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a veterana afirmou que o valor de sua remuneração sofreu uma “grande diminuída” nos últimos anos.
A declaração surgiu durante uma interação descontraída com um fã, na qual Susana relembrou um antigo meme icônico em que ela citava o valor de seu cabelo.
“O cabelo era R$ 8 mil, querido. Já está em R$ 10 mil”, disse a famosa, se divertindo com a situação. Na sequência, Susana revelou que seus vencimentos na Globo, diminuíram nos últimos anos de contrato com o canal.
“O salário da Globo era aqui [gesticulando com a mão ao alto]. Devido aos últimos movimentos todos da Terra, ao aquecimento global e ao ‘Patati Patatá’, deu uma grande diminuída”, completou Susana.
