Agressão é registrada ao lado de creche na Zona Norte do Recife após esfaqueamento de jovem

Jovem de 18 anos é esfaqueado; homem acusado é agredido por moradores em beco ao lado da creche municipal Alto José do Pinho e será apurado

Caso de agressão é registrado ao lado da creche municipal do Alto José do Pinho, quando moradores atacam um homem que teria ferido um jovem de 18 anos com dois golpes de faca antes de fugir para o beco onde a ação foi gravada.

De acordo com informações repassadas por vizinhos, minutos antes do registro o homem teria esfaqueado um jovem de 18 anos, atingindo-o com dois golpes na região do peito.

Em seguida, um grupo passou a agredi-lo com pedras e uma pá. No local ainda havia marcas de sangue.

Relatos dos familiares e locais

A família informou que o jovem foi levado ao Hospital Agamenon Magalhães, transferido para o Hospital da Restauração e recebeu alta após avaliação médica seguindo para a audiência de custódia.

Moradores relataram que o homem agredido já havia se envolvido em outras confusões na comunidade.

Investigação

Segundo moradores, o homem é da própria área e estaria envolvido em conflitos anteriores na região. A Polícia Civil deve ouvir os envolvidos e apurar a sequência dos fatos no Alto José do Pinho. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais