Incêndio em edifício de Boa Viagem mobiliza operação e deixa duas moradoras hospitalizadas

Fumaça atingiu duas mulheres no Edifício Transatlântico durante ocorrência controlada pelo Corpo de Bombeiros. Confira detalhes

Por Eduardo Scofi Publicado em 26/11/2025 às 7:11
O incêndio começou na madrugada e atingiu um dos apartamentos do Edifício Transatlântico
O incêndio começou na madrugada e atingiu um dos apartamentos do Edifício Transatlântico - Reprodução/TV Jornal

Incêndio atinge um apartamento do Edifício Transatlântico, em Boa Viagem, na madrugada de 26 de novembro, e mobiliza dezessete bombeiros para a operação de combate no prédio localizado próximo à Pracinha de Boa Viagem.

Duas mulheres foram encaminhadas ao hospital após inalar fumaça enquanto o fogo era controlado pelas equipes, segundo informações da TV Jornal.

O que aconteceu

O incêndio começou na madrugada e atingiu um dos apartamentos do Edifício Transatlântico, situado na área central de Boa Viagem.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram o controle das chamas logo após a chegada ao local. A corporação deslocou dezessete bombeiros para a ocorrência, além de viaturas específicas para combate e apoio.

Informações e investigações

Duas mulheres que estavam no apartamento foram expostas à fumaça durante o incêndio. Elas foram encaminhadas ao hospital para avaliação médica após apresentarem sintomas relacionados à inalação.

A situação no prédio já está controlada e o fogo foi totalmente contido pelas equipes. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

