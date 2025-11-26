Incêndio em edifício de Boa Viagem mobiliza operação e deixa duas moradoras hospitalizadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fumaça atingiu duas mulheres no Edifício Transatlântico durante ocorrência controlada pelo Corpo de Bombeiros. Confira detalhes

Incêndio atinge um apartamento do Edifício Transatlântico, em Boa Viagem, na madrugada de 26 de novembro, e mobiliza dezessete bombeiros para a operação de combate no prédio localizado próximo à Pracinha de Boa Viagem.

Duas mulheres foram encaminhadas ao hospital após inalar fumaça enquanto o fogo era controlado pelas equipes, segundo informações da TV Jornal.

O que aconteceu

O incêndio começou na madrugada e atingiu um dos apartamentos do Edifício Transatlântico, situado na área central de Boa Viagem.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram o controle das chamas logo após a chegada ao local. A corporação deslocou dezessete bombeiros para a ocorrência, além de viaturas específicas para combate e apoio.

Informações e investigações

Duas mulheres que estavam no apartamento foram expostas à fumaça durante o incêndio. Elas foram encaminhadas ao hospital para avaliação médica após apresentarem sintomas relacionados à inalação.

A situação no prédio já está controlada e o fogo foi totalmente contido pelas equipes. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

