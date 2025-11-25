Vítimas da colisão entre ônibus e carreta são socorridas; 4 estão internadas e os demais já receberam alta
Ônibus da Borborema é atingido por carreta que avançou sozinha na pista e vítimas são levadas a hospitais da região. Confira detalhes
Clique aqui e escute a matéria
Colisão entre um ônibus da empresa Borborema e uma carreta desgovernada deixa ao menos vinte pessoas feridas na noite de 24 de novembro, por volta das 20h30, no distrito de Bonança, entre Moreno e Vitória de Santo Antão.
Segundo informações, a carreta avançou após o motorista descer do veículo para lanchar, atingindo o coletivo que seguia pela BR-232.
O que aconteceu
A carreta estava estacionada no acostamento quando começou a se mover sozinha e entrou na pista. O ônibus fazia a linha Vitória e Recife via Jaboatão dos Guararapes quando foi atingido. O impacto causou múltiplos ferimentos entre os ocupantes.
Equipes do Samu de diversas cidades foram enviadas ao local, incluindo unidades de Vitória, Pombos, Glória, Escada, Jaboatão, Recife e São Lourenço da Mata.
Atendimento e socorro
A maioria das vítimas foi levada ao Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou equipes ao local e aguarda mais detalhes sobre a dinâmica completa da colisão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Situação das vítimas
Em nota, o Hospital João Murilo informou que recebeu doze vítimas, todas chegando estáveis e avaliadas pelas equipes de clínica e traumatologia.
A unidade confirmou ainda que dois pacientes foram transferidos para hospitais de maior complexidade, o Hospital da Restauração (HR) e o Hospital Getúlio Vargas (HGV).
Outro paciente foi encaminhado para um hospital privado, enquanto os demais receberam alta após avaliação e estabilização.
O HGV comunicou que o paciente transferido permanece estável e segue passando por avaliações médicas conduzidas pela equipe multiprofissional. Já o HR notificou que os dois pacientes internados também estão estáveis e fora de perigo.
Já o Corpo de Bombeiros conta que foi acionado por volta das 20h20 e empenhou vinte e um militares e cinco viaturas de salvamento, combate e comando.
A corporação conduziu duas vítimas para unidades de saúde, e as demais foram atendidas pelo Samu e por ambulâncias de municípios próximos.
Investigação e remoção do ônibus
Segundo a PRF, um dos guinchos que estava sendo utilizado para retirar o ônibus precisou ser substituído e a remoção total só deve ser retomada por volta do meio-dia. O caso segue em investigação.
Confira vídeos do momento