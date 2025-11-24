Aliados de Raquel Lyra na Alepe fazem reunião para tentar destravar votação das emendas e crédito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encontro visa tirar dúvidas jurídicas para permitir votação de emendas e empréstimo de R$ 1,7 bilhão solicitado pela governadora Raquel Lyra.

Visando esclarecer dúvidas relacionadas às propostas que tratam sobre emendas parlamentares, uma reunião envolvendo uma comissão composta por deputados governistas e técnicos da Assembleia Legislativa de Pernambuco será realizada na manhã desta terça-feira (25).

A informação foi confirmada pelo deputado João Paulo (PT), em contato com a reportagem do Jornal do Commercio.

"Vamos tirar dúvidas em relação à constitucionalidade, à juridicidade... vamos ter esse encontro que, essencialmente, vai aprofundar e esclarecer. E vamos correr para a votação, porque, senão, a casa terá muitos prejuízos. Então acredito que o diálogo vai ajudar a solucionar e esclarecer alguns pontos", disse o deputado.

A comissão será encabeçada por Socorro Pimentel (União), líder do governo Raquel Lyra na Alepe, e deverá contar com João Paulo e os deputados Adalto Santos (PP), Romero Sales (UNIÃO), Joãozinho Tenório (PRD) e Wanderson Florêncio (Solidariedade).

Ainda segundo o deputado do PT, o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), não estará presente na reunião, em virtude de um compromisso em Brasília-DF. Dessa forma, assessores da presidência irão representar a Alepe na sessão de esclarecimentos.

João Paulo acredita que a reunião pode viabilizar a votação, ainda na terça-feira, dos projetos defendidos pela Mesa Diretora sobre emendas e o pedido de empréstimo de R$ 1,7 bilhão enviado pela governadora Raquel Lyra (PSD).

"Eu espero que a gente tenha a condição de votar ainda esse ano para o bem de Pernambuco, para o bem de gerar empregos e desenvolvimento", completou.

