Flávio Ricco: Vinda de Camila Matoso para o SBT é um ganho para todo seu jornalismo

A contratação da ex-diretora da sucursal da Folha de São Paulo poderá contribuir para uma mudança de mentalidade e de perfil nessa nova fase

Também nas redações, a chegada de novos ou diferentes valores, embora em algumas vezes cause estranhezas, na maioria dos casos é sempre saudável e extremamente fundamental.

A contratação de Camila Mattoso pelo SBT, depois de anos como diretora da sucursal da Folha de São Paulo em Brasília, entre outros benefícios, poderá contribuir para uma mudança de mentalidade e de perfil, que será essencial para essa nova fase do seu jornalismo, como um todo. E não só para o News.

Camila, vale ressaltar, é mais um grande valor que a imprensa escrita entrega para a televisão, no mesmo caminho de tantos, como Ricardo Boechat, Fernando Mitre, Natuza Nery, Ali Kamel, Daniela Lima, Julia Duailibi, Andréia Sadi e Boris Casoy, além de outros.

Indicada por Fabio Faria, com a sua experiência e capacidade, ela também não terá dificuldade nenhuma em entender como é a televisão.

Os braços devem estar abertos para profissionais da sua qualidade, capazes de dialogar com diferentes frentes e oferecer a relevância que todo departamento de jornalismo deve buscar.

TV Tudo

Episódio especial

No “Que História É Essa, Porchat?” desta terça-feira no GNT, e na Globo, quarta, Fábio Porchat ouve as histórias da dupla Maiara & Maraísa em um episódio especial do programa, direto de Goiânia.

A atriz Gabz, fã das irmãs gêmeas, também participa.

"Que História É Essa, Porchat?", no GNT - Crédito: Gabi de Morais / Divulgação GNT

Presta atenção

Não sei se chega a falta de profissionalismo ou incapacidade mesmo, mas há, no mínimo, um certo pouco caso da Conmebol e da FC Diez Media quanto ao andamento da licitação dos direitos de TV da Libertadores da América e Sul-Americana.

Existe sempre um prazo para entrega das propostas, mas nunca há uma data para resposta ou qualquer manifestação.

Todos no escuro

O mercado, desde o último dia 10, prazo limite para a entrega dos envelopes, trabalha com a possibilidade de um segundo round. Tanto para Libertadores, como Sul-Americana.

Havia a expectativa que, na última quinta-feira, dia 20, sairia alguma informação. Só que não e nada até agora. Estão todos no escuro.

Mundo dos sonhos

Hoje, os vendedores dos direitos de transmissão vivem aqui na terra um verdadeiro paraíso.

Pedem e ganham o que querem, a ponto até de fazer o que bem entendem e não usarem de muito respeito com ninguém. Fala-se agora, imagine só, num possível terceiro turno. Traduzindo: isso vai longe.

Próxima das sete

Carolina Ferreira, atriz e cantora, foi a escolhida para fazer a primeira fase da vilã

Naiane Sampaio Amaral, em “Coração Acelerado”, substituta de “Dona de Mim”.

É a personagem que marca a volta de Isabelle Drummond às novelas.

Em tempo: Carolina é filha do ator e humorista Guiga Ferreira, que integrou o elenco do “Zorra Total”.

Carolina e Leandra Leal nos bastidores de gravações em Goiânia - Arquivo particular

Que susto!

E não é que os GCs do GloboNews ressuscitaram o Beto Carrero, o nosso Sérgio Murad, falecido em 2007?

Falta de capricho em escrever que o acidente sofrido no Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, será investigado pela administração do parque.

Microdramas

O autor Ricardo Hofstetter recebeu sinal verde para desenvolver uma segunda novela vertical para a parceria Globo e Formata.

A primeira, "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", estreia dia 12 de dezembro nas redes sociais e tem o cantor Gustavo Mioto como protagonista.

A propósito

A plataforma de streaming Reelshort, uma referência em novelas verticais, está para estrear um trabalho do autor Gustavo Reiz.

Uma história que ele traduziu, adaptou e coproduziu com a Zohar Cinema. Direção de Roberta Richard.

É ele

Robson Nunes é o convidado do nosso programa, nesta terça, a partir das 19h, na Leo Dias TV.

Ator, apresentador, cantor, músico, mas antes de tudo, um tremendo gente boa.

Robson Nunes - Globo/ Paulo Belote

“Pesadelo” na estrada

Erick Jacquin tem gravado episódios da nova temporada do “Pesadelo na Cozinha” fora de São Paulo. Depois de ajudar um restaurante em São Bernardo do Campo, ele vai visitar estabelecimentos em Belo Horizonte e em Porto Seguro.

A estreia está prevista para o primeiro trimestre de 2026, com exibições na Band, no Discovery Home & Health e na HBO Max.

Superprodução

Juhlia Ficer acaba de fechar participação em “Ben-Hur”, principal lançamento da parceria Record/Seriella para 2026. Tirza será a sua personagem.

Para este mesmo trabalho, já estão confirmados Vinícius Redd, Rômulo Weber, Pâmela Tomé, Ingrid Conte e Mario Bregieira.

Imagem de Juhlia Ficer - Crédito / Instagram

Bate – Rebate

Logo após “Traição Entre Amigas”, nos cinemas a partir de dezembro, Larissa Manoela deverá se dedicar às filmagens de “Carmen Miranda”, como protagonista.

Começaram as gravações da série “As Sete Marias”, nova produção da Seriella...

... Lizandra Cortez, Brendha Haddad, Daniel Blanco e Eike Duarte reforçam o elenco...

... Segundo o diretor Vicente Guerra, será quase uma “série de terror”.

Mônica Carvalho conquistou o prêmio de melhor atriz no Angel Award Festival, em Mônaco, pelo trabalho em “Estranhos na Noite”.

Roberto Birindelli, com mais de 50 filmes na carreira, lança em 2026 o western gaúcho “Aba Larga”, com direção de Emiliano Ruschel...

... O longa revisita a história dos patrulheiros da Brigada Militar conhecidos como Abas Largas.

Nelson Freitas gravou o “Show do Milhão”, que volta ao SBT com celebridades.

O “Morning Show” da Jovem Pan, hoje, das 10h às 12h, terá a presença do presidenciável Romeu Zema.

Globo, hoje, 21h20, vai dividir a rede para a transmissão dos jogos Atlético MG x Flamengo, e Grêmio x Palmeiras.

C´est fini

O jornalista André Luiz Costa, CEO da Vibra Digital, segundo informações que circulam na Band, poderá voltar ao dia a dia da TV aberta.

O Grupo Bandeirantes, como se sabe, passa por novas mudanças internas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!