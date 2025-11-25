Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (25/11)? Chelsea x Barcelona? Veja a programação
A emissora exibe a principal competição de clubes de futebol do mundo de graça para todo o Brasil através da televisão aberta e no streaming
Depois da retomada das competições nacionais, com o fim da última Data Fifa de 2025, chegou a vez da Champions League! Nesta terça-feira (25/11), 09 jogos abrem a 5ª rodada da Fase de Liga.
O SBT tem, acordado em contrato, direito de exibir um confronto ao vivo e de maneira gratuita para todo o Brasil. Em Pernambucano, o sinal é retransmitido pela TV Jornal Recife e TV Jornal Interior.
A forma mais simples é sintonizar o canal da emissora através do número na televisão aberta na sua região. No entanto, os internautas podem assistir no site SBT ao vivo ou no streaming +SBT.
Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (25/11)?
A programação do dia traz a seguinte transmissão: Chelsea x Barcelona, direto do Stamford Bridge, em Londres. A cobertura da emissora está marcada para iniciar às 16h45 (horário de Brasília).
Os times estão empatados com sete pontos - catalães na frente pelo saldo de gols. A vitória é fundamental para atingirem o objetivo de ficar entre os oitos primeiros, que avançam direto para as oitavas.
Programação do SBT hoje (25 de novembro de 2025)
- 04h45 SBT Manhã
- 07h Programação local
- 07h30 - SBT Manhã
- 08h30 Bom Dia & Cia
- 09h30 Primeiro Impacto
- 11h00 Programação local
- 13h45 Esmeralda – cap. 12
- 14h30 Rubi – cap. 52
- 15h30 Fofocalizando
- 16h45 Champions League – Chelsea x Barcelona
- 19h00 Programação local
- 19h45 SBT Brasil
- 21h00 A·Mar – cap. 34
- 22h15 Programa do Ratinho
- 23h15 SBT Repórter
- 00h The Noite
- 01h Operação Mesquita
- 01h30 SBT Podnight – Papagaio Falante
- 02h15 SBT Notícias