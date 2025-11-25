Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (25/11)? Chelsea x Barcelona? Veja a programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A emissora exibe a principal competição de clubes de futebol do mundo de graça para todo o Brasil através da televisão aberta e no streaming

Clique aqui e escute a matéria

Depois da retomada das competições nacionais, com o fim da última Data Fifa de 2025, chegou a vez da Champions League! Nesta terça-feira (25/11), 09 jogos abrem a 5ª rodada da Fase de Liga.

O SBT tem, acordado em contrato, direito de exibir um confronto ao vivo e de maneira gratuita para todo o Brasil. Em Pernambucano, o sinal é retransmitido pela TV Jornal Recife e TV Jornal Interior.

A forma mais simples é sintonizar o canal da emissora através do número na televisão aberta na sua região. No entanto, os internautas podem assistir no site SBT ao vivo ou no streaming +SBT.

Mauro Beting, Tiago Leifert e Nadine Basttos - Divulgação

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (25/11)?

A programação do dia traz a seguinte transmissão: Chelsea x Barcelona, direto do Stamford Bridge, em Londres. A cobertura da emissora está marcada para iniciar às 16h45 (horário de Brasília).

Os times estão empatados com sete pontos - catalães na frente pelo saldo de gols. A vitória é fundamental para atingirem o objetivo de ficar entre os oitos primeiros, que avançam direto para as oitavas.

Programação do SBT hoje (25 de novembro de 2025)