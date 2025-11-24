Prefeito João Campos foca em agenda com investimento milionário e novidades de programas sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Compromissos marcaram início da operação do 99Food e lançamento de estruturas móveis para dependente químico e pessoas em situação de vulnerabilidade

O prefeito do Recife, João Campos, cumpriu uma agenda intensa com presença no início do 99Food no Recife e ampliação da política de proteção social para a população de rua e dependentes químicos na capital pernambucana.

As ações, conforme o próprio prefeito, vão fortalecer a economia local e avançar estruturalmente na presença da Prefeitura nos territórios mais vulneráveis.

Reforço ao combate à dependência química

A prefeitura lançou o Programa Novos Horizontes, uma iniciativa voltada ao cuidado qualificado, acompanhamento contínuo e fortalecimento de vínculos com pessoas em situação de dependência química e uso abusivo de substâncias psicoativas.

O programa passa a atuar diretamente nos territórios, integrando assistência social e saúde, e contará com equipamentos móveis: um micro-ônibus equipado com sala de escuta e acolhimento, e um trailer com chuveiros e sanitários para acesso à higiene pessoal.

O Novos Horizontes se integrará ao trabalho das equipes do Consultório na Rua e do Recife Acolhe. Além da estrutura móvel, o programa terá presença fixa no Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP), recém-inaugurado em Santo Amaro.

Atendimento à população em situação de rua

No mesmo dia, João Campos reforçou a estrutura da rede municipal de atendimento à população em situação de rua, entregando dez novos veículos, sendo seis vans do Consultório na Rua e quatro vans da Assistência Social.

O conjunto de medidas permite que as equipes atuem 24 horas por dia, em regime de plantão, com mais de 156 profissionais em atuação direta nas ruas.

A estrutura do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), parte do Recife Acolhe, foi duplicada, elevando o número de educadores sociais de 36 para 70 profissionais. As Regiões Político-Administrativas (RPAs) 1 e 6 passam a ter atendimento 24 horas, incluindo fins de semana e feriados.

Foi implantado o SISPOP, um sistema georreferenciado de monitoramento que registra em tempo real todas as abordagens da SEAS. As equipes agora utilizam tablets com prontuário eletrônico, agilizando encaminhamentos e qualificando o registro de informações.

Investimento privado e empregos

Nesta segunda, João Campos recebeu no gabinete também o representante do 99Food, que vai iniciar operação na cidade esta terça-feira.

O Recife foi escolhido como sede estratégica da empresa para as regiões Norte e Nordeste. A empresa anunciou investimento que será superior a R$ 100 milhões nos próximos 12 meses.

O prefeito destacou a relevância da chegada da plataforma para a economia e o ecossistema de inovação da cidade, afirmando que a iniciativa "gera emprego, oportunidade e movimenta a economia local".

A 99Food estimou que serão gerados 6 mil novos empregos diretos com a operação. A empresa já possui mais de 43 mil pessoas cadastradas na cidade e tem potencial para atender mais de 2,4 mil estabelecimentos comerciais.

O Recife é a primeira cidade do Nordeste e a segunda do Brasil, depois de São Paulo, a receber esta nova fase de expansão da 99Food. A CEO da 99 no Brasil, Simeng Wang, afirmou que a escolha do Recife se deu pela força da economia e do polo tecnológico local.