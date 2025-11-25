Saiba quem é o poderoso empresário que vai controlar quatro emissoras do SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chaim Zaher, dono da rádio Nova Brasil FM, assinou um acordo importante com o SBT e vai controlar quatro emissoras do canal. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O empresário vai comandar as TVs de Bauru, Marília, Jaú e Ribeirão Preto, que agora integram o Grupo Thati. A confirmação aconteceu na última segunda-feira (24), por intermédio de Daniela Beyruti, que confessou estar em negociação com o grupo desde o primeiro semestre.

Segundo a coluna, nos corredores, especula-se que o negócio foi fechado em R$ 100 milhões. Para a emissora de Silvio Santos, é uma vantagem a negociação, vide que vai economizar bastante em cidades que necessitam de suporte.

Chaim Zaher tem investido pesado na área de comunicação. Em abril, a emissora NovaBrasil FM já possuía 15 retransmissoras.

