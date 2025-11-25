Incêndio em penitenciária de Marília deixa ao menos 7 mortos no interior de SP
Secretaria da Administração Penitenciária confirmou que fogo começou após preso incendiar pertences; outras sete pessoas seguem internadas.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Ao menos sete pessoas morreram em um incêndio na Penitenciária de Marília, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), todas as vítimas eram internos da unidade.
Segundo a pasta, o fogo teria começado após um dos presos atear fogo em seus próprios pertences. Além das vítimas fatais, outras sete pessoas seguem sob cuidados médicos.
A SAP informou que os óbitos ocorreram devido à "inalação de gases tóxicos produzidos pelo incêndio proposital".
Combate às chamas
O combate inicial ao fogo foi realizado pelos próprios policiais penais que atuam na penitenciária, até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros ao local.
A secretaria instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso e afirmou que já está em contato com as famílias das vítimas para prestar os esclarecimentos necessários.