Pernambuco | Notícia

Incêndio no Derby atinge prédio comercial ao lado de Gildo Lanches na madrugada deste sábado

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram enviadas 5 viaturas para o local e as chamas foram extintas por volta das 4h da manhã

Por JC Publicado em 22/11/2025 às 13:07
Incêndio atingiu estabelecimento comercial na madrugada deste sábado (22), no bairro do Derby
Incêndio atingiu estabelecimento comercial na madrugada deste sábado (22), no bairro do Derby - Reprodução Redes Sociais/@sanmartinmeuamor

Um incêndio atingiu um prédio comercial na madrugada deste sábado (22), no bairro do Derby, área central do Recife. O imóvel fica ao lado do estabelecimento Gildo Lanches.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência na Praça do Derby ocorreu nas primeiras horas de hoje. A corporação enviou 5 viaturas para o local e extinguiu o incêndio por volta das 4h da manhã.

Ao JC, o filho de Gildo, Rafael, informou que as chamas tiveram início no imóvel ao lado e atingiram o telhado e a instalação elétrica do estabelecimento.

Não houve registro de vítimas.

