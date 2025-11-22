Incêndio no Derby atinge prédio comercial ao lado de Gildo Lanches na madrugada deste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram enviadas 5 viaturas para o local e as chamas foram extintas por volta das 4h da manhã

Clique aqui e escute a matéria

Um incêndio atingiu um prédio comercial na madrugada deste sábado (22), no bairro do Derby, área central do Recife. O imóvel fica ao lado do estabelecimento Gildo Lanches.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência na Praça do Derby ocorreu nas primeiras horas de hoje. A corporação enviou 5 viaturas para o local e extinguiu o incêndio por volta das 4h da manhã.

Ao JC, o filho de Gildo, Rafael, informou que as chamas tiveram início no imóvel ao lado e atingiram o telhado e a instalação elétrica do estabelecimento.

Não houve registro de vítimas.

