Prefeitura do Recife assina ordem de serviço de R$ 2 milhões para contenção de encosta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Além da contenção, projeto inclui drenagem, urbanização e criação de espaço de lazer. Serviços devem ser concluídos no primeiro semestre de 2026

Clique aqui e escute a matéria

Uma obra de contenção de encosta no bairro da Várzea, zona oeste da capital pernambucana, teve ordem de serviço assinada pela Prefeitura do Recife nesta semana.

Os investimentos de R$ 2 milhões são recursos do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar Recife) e devem beneficiar cerca de 100 famílias.

Além da contenção, o projeto inclui serviços de drenagem e urbanização. A encosta beneficiada possui 9 metros de altura e 98 metros de extensão e terá execução sob responsabilidade da Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

O projeto também prevê a criação de um espaço de lazer, com mesas de jogos e bancos para contemplação, além de passeios, escadas de acesso e guarda-corpo. Os serviços devem ser concluídos no primeiro semestre de 2026.

A contenção será feita com muro de arrimo em pedra argamassada, totalizando 488 m3, e contará com revestimento em concreto projetado em uma área de 673 m2.

Já o sistema de drenagem receberá novas canaletas, tubos para canalizar as águas que escoam pelas barreiras, e escadas hidráulicas para reduzir a força da queda d’água.



Vulnerabilidade no estado e na capital

Pelo menos 860 mil pessoas em Pernambuco vivem em áreas de risco, tornando o estado o quinto do País com mais pessoas vivendo em área de risco. Nos últimos 33 anos, foram contabilizadas mais 3 mil ocorrências de desastres naturais, totalizando 291 óbitos, mais de 19 milhões de pessoas afetadas e cerca de 545 mil desabrigadas e desalojadas.

A vulnerabilidade da população pernambucana está escancarada também no estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ranking, Jaboatão dos Guararapes e Recife são o quarto e quinto municípios brasileiros, respectivamente, com mais pessoas habitando em áreas com deslizamento de barreiras eminentes após enxurradas.

Apesar da exposição de milhares de famílias ao risco, são poucas as cidades do estado com alta capacidade de gerenciar o problema. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), apenas 7 dos 185 municípios estão aptos: Recife, Carpina, Toritama, Solidão, Salgadinho, Triunfo e Itapissuma.