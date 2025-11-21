Moda Center de Santa Cruz do Capibaribe bate recorde de pessoas no feriadão
Segundo administração do Polo de Confecções, mais de 120 mil pessoas estiveram no centro de compras - maior feira do ano - na quinta (20) e sexta (21)
Com a proximidade das festas de final de ano, a movimentação de pessoas que buscam garantir as roupas para passar o Natal e o Ano Novo aumenta a cada final de semana em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com a administração do Moda Center, no feriado da Consciência Negra na quinta-feira (20) e nesta sexta-feira (21), mais de 120 mil pessoas compareceram ao centro de compras - maior feira do ano. "A avaliação que fazemos é de uma movimentação que representa a demanda reprimida do ano inteiro. Então, com esse feriadão novo e a divulgação que fizemos para atrair o pessoal, além do 13º salário, contribuiu para que as pessoas viessem para antecipar as compras das festas de final do ano", explicou Tales Nery, síndico do Moda Center em Santa Cruz do Capibaribe, em entrevista a TV Jornal Caruaru.
Quem aproveitou o feriadão para ir às compras não se arrependeu. "Eu vim do Recife para cá com toda família para comprar. Além da variedade que encontramos aqui, o preço segue muito bom", avaliou o caminhoneiro Wilson Albuquerque.
Apesar da distância entre Recife até Santa Cruz do Capibaribe (192 km, cerca de 2h50 de viagem), as compras no Polo de Confecções segue vantajoso. "Todo ano a minha esposa sempre insiste para virmos, e eu não queria porque acho longe. Mas esse ano resolvemos pegar a estrada e está valendo a pena, pois estamos comprando com um preço melhor", contou o frentista Cleberson Júnior.
Porém, a vantagem não é apenas para quem está comprando. Os vendedores também comemoram a grande movimentação no Moda Center e a oportunidade de ganhar um dinheiro a mais no final do ano. "Esses dias estão sendo bem movimentados. Alta temporada chegando e já fica aquela movimentação de final de ano que a gente gosta, pois aumentam as nossas vendas. É uma correria boa para nós", comemorou a vendedora Lorena Araújo.
A alta temporada no Moda Center segue até 26 de dezembro, e a expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas circulem pelo centro de compras, gerando oportunidades, novos negócios e fortalecendo toda a região.