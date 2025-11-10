Black Friday: atenção a fraudes e prazos garante segurança nas compras
O consumidor tem direito a informações claras e completas sobre o produto ou serviço adquirido, como preço, condições de pagamento e muito mais
A Black Fiday, que acontece no fim de novembro, está se aproximando e por isso muitos consumidores já começaram a acompanhar e planejar compras, principalmente no ambiente virtual, onde geralmente há mais ofertas antecipadas.
Entretanto, de acordo com o coordenador do curso de Direito da Wyde, José Ricardo Suter, é necessário redobrar a atençãoaos direitos do consumidor, visto que o período costuma registrar aumento de golpes e práticas abusivas.
Direitos do consumidor
O professor aponta que o consumidor tem direito a informações claras e completas sobre o produto ou serviço adquirido, como preço, condições de pagamento, prazos de entrega, garantia e características.
“A transparência é um princípio básico do Código de Defesa do Consumidor e se aplica tanto às lojas físicas quanto às virtuais. A ausência de informações ou o uso de artifícios que induzam o consumidor ao erro podem configurar prática abusiva, como prevê o artigo 39 do CDC”, destaca Suter.
No ambiente digital, um dos direitos mais importantes é o direito de arrependimento, que garante ao cliente a possibilidade de desistir da compra em até sete dias corridos após o recebimento do produto, com reembolso integral.
“Essa regra se aplica às compras realizadas fora do estabelecimento físico, como sites e aplicativos, porque o consumidor não teve contato direto com o item antes da compra”, explica. O professor também reforça que esse direito vale para a contratação de serviços e produtos digitais, como cursos on-line, desde que o consumidor ainda não tenha iniciado seu uso.
Já nas lojas físicas, a troca de produtos sem defeito depende da política de cada estabelecimento. “Embora muitos comerciantes ampliem prazos ou facilitem trocas como forma de fidelização, a obrigação legal de troca existe apenas quando há defeito comprovado”, complementa o docente.
Preços mais baixos que o esperado? Desconfie
José Ricardo Suter recomenda atenção máxima com sites desconhecidos, preços muito abaixo do mercado e páginas sem selos de segurança.
“É fundamental verificar a procedência do site, guardar comprovantes e registros da compra, e optar, sempre que possível, por intermediadores de pagamento ou cartões virtuais temporários, que oferecem uma camada extra de proteção”, orienta.
Para ele, a Black Friday pode ser uma excelente oportunidade de economia, desde que o consumidor esteja bem informado. “Conhecer seus direitos e adotar medidas de precaução é o caminho mais seguro para aproveitar as ofertas sem dor de cabeça”, conclui.
Atendimento jurídico gratuito à população
Para orientar a comunidade sobre esses e outros direitos, o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do UniFBV Wyden, localizado na avenida Jean Emile Favre, na Imbiribeira, conta com uma câmara privada de mediação e conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), onde são feitos serviços como:
- Reconhecimento de união estável;
- Dissolução de divórcio;
- Pensão alimentícia;
- Conflito familiares.
Nos casos em que não houver consenso entre as partes, o NPJ disponibiliza advogados para propor ações judiciais nas áreas cível e família. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para agendar atendimento, é necessário ligar para o (81) 98245-7545 ou (81) 3081-4430 no mesmo horário de funcionamento.
