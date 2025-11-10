fechar
Procon Recife promove palestra para orientar público 60+ sobre fraudes e golpes digitais

O intuito do evento é orientar pessoas idosas sobre compras seguras, especialmente no ambiente virtual, reduzindo a vulnerabilidade diante de fraudes

Por Zayra Pereira Publicado em 10/11/2025 às 16:55
Imagem ilustrativa de dados sendo vazados ap&oacute;s compra online (fraude/golpe)
Imagem ilustrativa de dados sendo vazados após compra online (fraude/golpe) - Freepik

O Procon Recife realiza, na próxima quinta-feira (13), a palestra “Compras Seguras: Não Caia em Golpes!”, voltado ao público com mais de 60 anos. O evento acontece às 9h, no auditório do Compaz Dom Helder Câmara, no bairro do Coque.

O objetivo da palestra é orientar pessoas idosas sobre como realizar compras de forma segura, especialmente no ambiente virtual, a fim de reduzir a vulnerabilidade desses consumidores diante de fraudes e golpes.

Palestras e atividades

A palestra será ministrada pela secretária executiva de Defesa do Consumidor do Recife, Cristiane Moneta, que apresentará dicas e exemplos rotineiros para auxiliar os consumidores idosos a reconhecer sites confiáveis, identificar falsas promoções, evitar armadilhas digitais e proteger os dados pessoais de criminosos.

“A palestra tem o objetivo de diminuir a vulnerabilidade das pessoas idosas em ambiente de compras, especialmente nas compras on-line, aumentando sua autonomia, segurança e qualidade de vida, considerando ser esse o público que mais vem sofrendo diversos ataques de golpes e fraudes virtuais”, destacou Cristiane Moneta.

Serviço:

Data:13/11/2025

Horário: Das 09h às 11h.

Local: Auditório do Compaz Dom Helder Câmara- Coque

