Procon Recife promove palestra para orientar público 60+ sobre fraudes e golpes digitais
O intuito do evento é orientar pessoas idosas sobre compras seguras, especialmente no ambiente virtual, reduzindo a vulnerabilidade diante de fraudes
Clique aqui e escute a matéria
O Procon Recife realiza, na próxima quinta-feira (13), a palestra “Compras Seguras: Não Caia em Golpes!”, voltado ao público com mais de 60 anos. O evento acontece às 9h, no auditório do Compaz Dom Helder Câmara, no bairro do Coque.
O objetivo da palestra é orientar pessoas idosas sobre como realizar compras de forma segura, especialmente no ambiente virtual, a fim de reduzir a vulnerabilidade desses consumidores diante de fraudes e golpes.
Palestras e atividades
A palestra será ministrada pela secretária executiva de Defesa do Consumidor do Recife, Cristiane Moneta, que apresentará dicas e exemplos rotineiros para auxiliar os consumidores idosos a reconhecer sites confiáveis, identificar falsas promoções, evitar armadilhas digitais e proteger os dados pessoais de criminosos.
“A palestra tem o objetivo de diminuir a vulnerabilidade das pessoas idosas em ambiente de compras, especialmente nas compras on-line, aumentando sua autonomia, segurança e qualidade de vida, considerando ser esse o público que mais vem sofrendo diversos ataques de golpes e fraudes virtuais”, destacou Cristiane Moneta.
Serviço:
Data:13/11/2025
Horário: Das 09h às 11h.
Local: Auditório do Compaz Dom Helder Câmara- Coque