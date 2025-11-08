Stellantis, SENAI-PE e UPE firmam parceria para projetos de digitalização industrial no Polo Automotivo de Goiana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto fortalece o ecossistema de inovação de Pernambuco, além de formação de talentos e desenvolvimento de tecnologias aplicadas à Indústria 4.0

A Stellantis, o SENAI - Departamento Regional de Pernambuco (SENAI-PE), e a Universidade de Pernambuco (UPE) firmaram uma parceria estratégica para o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltada à transformação digital do Polo Automotivo de Goiana (PE), um dos mais modernos da Stellantis no mundo.

A parceria foi formalizada em uma cerimônia realizada na sexta-feira (7), no Polo Automotivo Stellantis de Goiana, com a presença de representantes das três instituições. O evento contou com a assinatura de parceria entre a Stellantis, o SENAI-PE e a UPE, além de uma visita técnica pelas instalações da planta, onde foram apresentados os processos industriais e as áreas que receberão as primeiras aplicações do projeto.

“A digitalização é um caminho sem volta na indústria automotiva, e a Stellantis está na vanguarda dessa transformação. O projeto em Goiana nos permitirá integrar dados em tempo real, aumentar a previsibilidade, reduzir perdas e fortalecer a tomada de decisão baseada em inteligência operacional. Esse avanço eleva o nível tecnológico das nossas fábricas e cria bases sólidas para a manufatura do futuro”, destaca Glauber Fullana, Vice-presidente Sênior de Manufatura da Stellantis para a América do Sul.

Inovação e digitalização na cadeia automotiva

O projeto a ser desenvolvido em conjunto, intitulado “Aplicação de Estratégias de Unified Namespace (UNS) para Digitalização Industrial na Cadeia Automotiva”, tem como foco a implementação de uma arquitetura digital integrada e padronizada para o fluxo de dados industriais em tempo real, conectando sistemas e equipamentos de diferentes áreas de produção.

Trata-se de um projeto pioneiro, inicialmente desenvolvido internamente, que agora ganha velocidade e escala com o apoio dos parceiros mencionados. A tecnologia Unified Namespace (UNS) permite maior eficiência, segurança e inteligência operacional, impulsionando o desempenho da manufatura e a sustentabilidade industrial.

A iniciativa também conta com a participação das fornecedoras CMA e CMP, e prevê a implantação da solução em cinco oficinas da planta de Goiana: Prensas, Funilaria, Pintura, Montagem e Energy Center, além das duas empresas parceiras. A integração conectará sensores, robôs e sistemas industriais a plataformas analíticas como Power BI, Databricks e ambientes em nuvem, viabilizando monitoramento contínuo, diagnósticos preditivos e melhoria contínua dos processos produtivos.

“A Stellantis tem na inovação um dos principais pilares da sua estratégia industrial na América do Sul. Este projeto representa um avanço decisivo na jornada de digitalização do Polo de Goiana e reafirma nossa visão de futuro: conectar tecnologia e sustentabilidade para transformar a manufatura. A iniciativa com o SENAI-PE e a UPE reforça o papel da Stellantis como catalisadora de inovação e competitividade, impactando toda a cadeia automotiva e contribuindo para o desenvolvimento industrial da região e do país”, ressalta Francis Ribeiro Jorge, Diretor do Polo Goiana.

Para Oziel Alves, Diretor de Inovação e Tecnologia do SENAI-PE, o projeto consolida o protagonismo da instituição no cenário nacional de inovação, ao impulsionar a transformação digital do setor automotivo e de sua cadeia produtiva. “A iniciativa reforça o compromisso do SENAI em promover o desenvolvimento regional, aplicando tecnologias avançadas de inteligência artificial e digitalização industrial para apoiar o setor de forma estratégica.”

“A parceria da UPE com a Stellantis, além do SENAI, é de fundamental importância para os projetos de inovação da universidade e o fortalecimento com a indústria. Com as atividades, conseguimos envolver docentes, pesquisadores e estudantes, com a oferta de ações que possam colaborar com o desenvolvimento tecnológico e a social da região”, pontua o Prof. José Roberto Cavalcanti, Vice-reitor da Universidade de Pernambuco.

Resultados esperados

O resultado do projeto será uma arquitetura digital interoperável, escalável e replicável para outras unidades da Stellantis e parceiros da cadeia automotiva, contribuindo para reduzir o tempo de integração de sistemas, aumentar a confiabilidade dos dados e criar bases tecnológicas para o uso de inteligência artificial, gêmeos digitais e manutenção autônoma. A iniciativa consolida ainda o Polo Automotivo de Goiana como referência em digitalização industrial na América Latina.

Mais do que um marco tecnológico, o projeto fortalece o ecossistema de inovação de Pernambuco como modelo de integração entre indústria e academia, gerando oportunidades para formação de talentos, transferência de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias aplicadas à Indústria 4.0.