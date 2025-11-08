HCP completa 80 anos atendendo mais da metade dos pacientes oncológicos do SUS no estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Instituição filantrópica é responsável por mais de 50% dos atendimentos de câncer pelo SUS em Pernambuco e depende de doações para se manter.

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) completa 80 anos de fundação neste domingo, 9 de novembro de 2025. Instituição privada e sem fins lucrativos, o HCP é a principal referência em oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, realizando mais de dois mil atendimentos diariamente.

Fundado em 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SCPCC), o hospital é um dos poucos no país a oferecer atendimento 100% SUS exclusivamente para câncer. Atualmente, responde por mais de 56% dos pacientes oncológicos da rede pública em Pernambuco.

Desafios financeiros

Mesmo com um contrato de R$ 15 milhões com o Governo do Estado, o hospital alerta que os recursos cobrem apenas 85% das despesas, devido à defasagem da tabela SUS.

“Isso mostra a urgência de ampliar nosso apoio financeiro para seguir cumprindo a missão do HCP: Acolher e cuidar de pessoas com câncer, oferecendo diagnóstico, tratamento integral e humanizado, apoiando programas de prevenção, promovendo ensino e pesquisa, com excelência em gestão da saúde”, destaca Sidney Neves, presidente do conselho de administração da SCPCC.

Apoio da sociedade

Para manter as portas abertas, o HCP depende de emendas parlamentares e doações. Em 2024, as doações de pessoas físicas caíram 11% em relação ao ano anterior.

"O HCP não é apenas um hospital, é um símbolo de esperança. Transformamos dificuldades em oportunidades de salvar vidas, com a ajuda de parceiros, parlamentares, doadores e a dedicação de nossos profissionais", afirma Sidney Neves.

Ao celebrar as oito décadas, a superintendência geral da instituição reforça o compromisso com o futuro. "Nosso trabalho é um reflexo da confiança que a sociedade deposita em nós. Queremos continuar crescendo, inovando e salvando vidas por mais 80 anos", conclui Neves.

Como doar?

O HCP recebe doações via Pix (soudoador@hcp.org.br), pelo site hcp.org.br/doacoes ou pela Central de Doações no telefone (81) 3217-8090.

