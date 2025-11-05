Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) celebra 80 anos com Happy Hour Beneficente e lançamento de livro histórico
Sem fins lucrativos, o HCP possui um atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo uma referência no ramo oncológico para o país
Neste domingo (9), o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) completa 80 anos desde a sua fundação, sendo considerado um dos quatro únicos hospitais no Brasil com atendimento 100% SUS e exclusivamente oncológico.
A maior referência do ramo no estado é uma instituição privada e sem fins lucrativos, criada em 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), com uma trajetória de desafios, conquistas e compromisso com a qualidade de vida do paciente.
Em comemoração a data, o HCP irá promover o primeiro “Happy Hour Beneficente HCP 80 anos”, nesta quinta-feira (6), no Instituto Ricardo Brennand, com produção da Agência Amarelo, de Fernando Amaral; Agência Inspiração, de Camila e Eduarda Haeckel; e Aporte, de Ângelo Melo, além do show de Cristina Amaral, e do Quarteto Bravo. O menu do buffet ficará por conta da La Cuisine, com decoração de Paulinho Melo.
Para marcar ainda mais a festividade, o livro “HCP 80 anos”, escrito pelo jornalista pernambucano Ennio Benning, será lançado no dia do evento. Os ingressos custam R$ 350 (individual) ou R$ 3.500 (mesa exclusiva para 10 pessoas), com direito a um exemplar do livro por ingresso. A adesão deve ser feita via Pix: hcp80@hcp.org.br, com envio do comprovante para o WhatsApp (81) 9 9383-7675.
Sobre o HCP
Responsável por 56% dos pacientes oncológicos do SUS em Pernambuco, o HCP chega a realizar mais de dois mil atendimentos diariamente, com serviços como quimioterapia, cirurgias e radioterapias.
Reconhecida como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), o hospital está entre os 13 hospitais habilitados no estado, com o leque de 50% das cirurgias oncológicas, 47% das radioterapias, 33% das quimioterapias e 25% das internações clínicas em oncologia.
“O HCP não é apenas um hospital, é um símbolo de esperança. Transformamos dificuldades em oportunidades de salvar vidas, com a ajuda de parceiros, parlamentares, doadores e a dedicação de nossos profissionais”, afirma Ricardo de Almeida, presidente do Conselho de Administração da SPCC.
Apesar do serviço ao SUS, o HCP ainda necessita do apoio da sociedade, pessoas físicas e jurídicas quehcp.org.br/doacoes ou em contato pela Central de Doações: (81) 3217-8090. “Nosso trabalho é reflexo da confiança que a sociedade deposita em nós. Queremos continuar crescendo, inovando e salvando vidas por mais 80 anos”, conclui Sidney Neves, superintendente geral.
Cerca de 300 pessoas fazem parte do voluntariado ligado à fundação da instituição, com ações como confecções de perucas, doação de medicamentos e alimentos, além da gestão da Casa de Mirela, casa de apoio que acolhe pacientes do interior.