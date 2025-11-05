Iberia inaugura voo direto Recife–Madri como ponto estratégico entre Nordeste e Europa
A partir de 13 de dezembro, a empresa terá três voos semanais entre as cidades, marcando nova fase na ligação direta com o Velho Continente
A Iberia anunciou oficialmente a abertura da rota Recife–Madri, que começará a operar no dia 13 de dezembro de 2025. O novo voo direto reforça a posição estratégica de Pernambuco.
Ao todo, serão três voos semanais, com a cidade sendo porta de entrada do Nordeste brasileiro para a Europa. A ideia da conecxão é fortalecer o turismo e os negócios entre os dois continentes.
O anúncio foi feito durante um evento em São Paulo, que contou com a presença do presidente da Empetur, Eduardo Loyo, e executivos da companhia aérea. A empresa atua no Brasil há 75 anos.
"É uma parceria para mostrar ao público europeu o que Pernambuco tem oferecido do litoral Sertão. Buscam muitonossas praias, mas também nossas culturas, raízes e tradições", disse Loyo.
Com a ajuda deste voo, a Iberia projeta alcançar em 2026 a maior capacidade da história da firma no Brasil, destacando a importância da região como ponto estratégico de conexões internacionais.
"Recife tem todas as características que a gente acha que de um destino que a gente consegue replicar um modelo de negócio de muito sucesso", afirmou André Alves, diretor de planejamento da Iberia.
Airbus A321XLR: Aeronave de última geração
Os voos Recife–Madri serão operados com o Airbus A321XLR, o modelo mais moderno de sua categoria. A Iberia será a primeira empresa do mundo a usar comercialmente essa aeronave.
Os serviçoes oferecem padrões de conforto de longo curso e a cabine Airspace, nas classes Executiva e Econômica, com capacidade para 182 passageiros, apresentados no Espaço Iberia.
- Motores: 2
- Unidades Iberia: 1
- Comprimento: 44,51 m
- Fabricante: Airbus Industries
- Envergadura: 35,80 m
- Fabricante motores: CFM International
- Alcance: 7.500 km
- Lugares: 182
- Rotas: Longa distância
Espaço Iberia: Experiência imersiva e conforto
A insituição apresentou também um local na Rua Oscar Freire, 777, em São Paulo, que funciona até o dia 30 de novembro, onde os visitantes têm experiências do universo da aviação.
- Simulador de voo e experiências em realidade virtual.
- Degustação dos menus servidos a bordo e produtos típicos da gastronomia espanhola.
- Exposição de uniformes históricos e sessões de showcooking (prática de cozinhar ao vivo).
- Poltronas do A350 disponíveis para teste.
O espaço funciona diariamente, das 11h às 20h (horário de Brasília), e a entrada é gratuita mediante reserva antecipada no site espacio.iberia.com/pt-br (clique aqui para se inscrever).