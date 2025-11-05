Iberia inaugura voo direto Recife–Madri como ponto estratégico entre Nordeste e Europa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A partir de 13 de dezembro, a empresa terá três voos semanais entre as cidades, marcando nova fase na ligação direta com o Velho Continente

Clique aqui e escute a matéria

A Iberia anunciou oficialmente a abertura da rota Recife–Madri, que começará a operar no dia 13 de dezembro de 2025. O novo voo direto reforça a posição estratégica de Pernambuco.

Ao todo, serão três voos semanais, com a cidade sendo porta de entrada do Nordeste brasileiro para a Europa. A ideia da conecxão é fortalecer o turismo e os negócios entre os dois continentes.

O anúncio foi feito durante um evento em São Paulo, que contou com a presença do presidente da Empetur, Eduardo Loyo, e executivos da companhia aérea. A empresa atua no Brasil há 75 anos.

Leia Também Aeroporto do Recife inicia projeto de modernização, com espaços multifuncionais e Terminal Intermodal

"É uma parceria para mostrar ao público europeu o que Pernambuco tem oferecido do litoral Sertão. Buscam muitonossas praias, mas também nossas culturas, raízes e tradições", disse Loyo.

Com a ajuda deste voo, a Iberia projeta alcançar em 2026 a maior capacidade da história da firma no Brasil, destacando a importância da região como ponto estratégico de conexões internacionais.

Leia Também Aeroporto do Recife se prepara para ser o principal hub logístico do Nordeste

"Recife tem todas as características que a gente acha que de um destino que a gente consegue replicar um modelo de negócio de muito sucesso", afirmou André Alves, diretor de planejamento da Iberia.

Espaço Iberia para experiência imersivas em voos da companhia - Divulgação/Iberia Espaço Iberia para experiência imersivas em voos da companhia - Divulgação/Iberia Espaço Iberia para experiência imersivas em voos da companhia - Divulgação/Iberia Espaço Iberia para experiência imersivas em voos da companhia - Divulgação/Iberia

Airbus A321XLR: Aeronave de última geração

Os voos Recife–Madri serão operados com o Airbus A321XLR, o modelo mais moderno de sua categoria. A Iberia será a primeira empresa do mundo a usar comercialmente essa aeronave.

Os serviçoes oferecem padrões de conforto de longo curso e a cabine Airspace, nas classes Executiva e Econômica, com capacidade para 182 passageiros, apresentados no Espaço Iberia.

Motores: 2

Unidades Iberia: 1



Comprimento: 44,51 m



Fabricante: Airbus Industries



Envergadura: 35,80 m



Fabricante motores: CFM International



Alcance: 7.500 km



Lugares: 182



Rotas: Longa distância

Espaço Iberia: Experiência imersiva e conforto

A insituição apresentou também um local na Rua Oscar Freire, 777, em São Paulo, que funciona até o dia 30 de novembro, onde os visitantes têm experiências do universo da aviação.

Simulador de voo e experiências em realidade virtual.



Degustação dos menus servidos a bordo e produtos típicos da gastronomia espanhola.



Exposição de uniformes históricos e sessões de showcooking (prática de cozinhar ao vivo).



Poltronas do A350 disponíveis para teste.

O espaço funciona diariamente, das 11h às 20h (horário de Brasília), e a entrada é gratuita mediante reserva antecipada no site espacio.iberia.com/pt-br (clique aqui para se inscrever).