Aeroporto do Recife inicia projeto de modernização, com espaços multifuncionais e Terminal Intermodal

As áreas subutilizadas e não operacionais do Aeroporto serão transformadas em espaços dinâmicos; foco é em centros logísticos, comércio e hotelaria

O Blog Social1 participou do lançamento do Plano de Desenvolvimento Imobiliário e o projeto do Terminal Intermodal do Aeroporto Internacional do Recife, lançados pela operadora aeroportuária Aena, a maior do Brasil e do mundo, na tarde da segunda-feira (27).

O evento reuniu o ministério de Portos e Aeroportos - incluindo o ministro Silvio Costa Filho, representantes da empresa Aena, autoridades locais - como o prefeito e vice-prefeito do Recife, João Campos e Victor Marques - patrocinadores e representantes da sociedade civil.

O conceito de inovação urbana é central para as mudanças do Aeroporto Internacional do Recife - Fernanda Cysneiros

As novidades anunciadas fazem parte da estratégia de transformar o entorno do aeroporto em um hub de logística e serviços, tornando o local mais atrativo para toda a população - e não apenas para os passageiros.

"Esse lançamento representa um passo importante na consolidação do Aeroporto do Recife como um polo econômico e social. A Aena entende que os aeroportos devem ser espaços vivos, que impulsionam o desenvolvimento, conectam as pessoas e valorizam a cidade ao seu redor", destacou Santiago Yus, diretor-presidente da Aena Brasil.

O Plano e o investimento de R$ 580 milhões



O Plano de Desenvolvimento Imobiliário traz um conceito de inovação urbana para áreas não operacionais do aeroporto, transformando esses espaços em algo mais dinâmico.

O projeto conta com 543 mil de m² de área disponível e investimentos estimados em R$ 580 milhões, a serem realizados pelos operadores logísticos e imobiliários.

O Plano foi detalhado em etapas durante o evento - Fernanda Cysneiros

O foco é em centros logísticos, comércio e hotelaria, entre outros serviços, ampliando a oferta e oportunidades no entorno do aeroporto, com previsão de geração de 15 mil empregos diretos e indiretos.

O Intermodal

Com um investimento inicial de aproximadamente R$ 60 milhões, a capital pernambucana também vai ganhar um espaço de convivência conectado ao Aeroporto do Recife.

O Intermodal foi pensado para oferecer mais conforto e comodidade aos usuários, facilitando o acesso ao aeroporto com um fluxo mais eficiente, sem congestionamentos.

O início efetivo da primeira fase das obras está previsto para o segundo trimestre de 2026, com um prazo de conclusão até o fim de 2027.



O projeto vai concentrar serviços de transporte, como veículos por aplicativos, e um intermodal para vans e ônibus de turismo.

Outros destaques são uma área de lojas, cafés e lanchonetes. O Intermodal ainda contemplará uma ciclovia, executada em parceria com a Prefeitura do Recife.



O prefeito do Recife, João Campos, e o ministro Silvio Costa Filho - Fernanda Cysneiros

Um exemplo a ser seguido

O conceito de aerotrópole, ou cidade aeroportuária, vem sendo explorado com sucesso em cidades como Madrid, Barcelona, Paris e Miami, por exemplo, onde aeroportos são integrados à cidade.

Isso cria espaços que atraem uma diversidade maior de frequentadores.

Além do Recife, a Aena pretende replicar o Plano nos demais aeroportos administrados pela concessionária no país, a começar por Aracaju, Maceió e João Pessoa.

