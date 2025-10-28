Lucas Leto é eliminado da Dança dos Famosos após disputa acirrada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O ator Lucas Leto, um dos favoritos desta temporada, foi o eliminado do quadro Dança dos Famosos, do “Domingão com Huck” neste domingo (26), após uma performance de sertanejo vaneira que marcou a estreia da fase mata-mata da competição.

A saída de Lucas Leto, ao lado da professora Mayara Araújo, se deu por uma diferença mínima e acirrada de apenas 0,2 ponto em relação à concorrente Nicole Bahls, que conseguiu garantir sua permanência. A plateia, com sua votação, foi apontada como decisiva para o resultado final.

No ranking geral da noite, Lucas Leto e Mayara Araújo finalizaram a noite com 56,6 pontos (totalizando notas do júri técnico, artístico e da plateia), ficando atrás de Nicole Bahls e Fernando Perrotti, que somaram 56,8 pontos.

A disparidade nas notas do júri e o placar apertado levantaram críticas do público nas redes sociais, que alegou “injustiça” e “favorecimento” para a permanência de Nicole Bahls.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br