Lucas Leto é eliminado da Dança dos Famosos após disputa acirrada
O ator Lucas Leto, um dos favoritos desta temporada, foi o eliminado do quadro Dança dos Famosos, do “Domingão com Huck” neste domingo (26), após uma performance de sertanejo vaneira que marcou a estreia da fase mata-mata da competição.
A saída de Lucas Leto, ao lado da professora Mayara Araújo, se deu por uma diferença mínima e acirrada de apenas 0,2 ponto em relação à concorrente Nicole Bahls, que conseguiu garantir sua permanência. A plateia, com sua votação, foi apontada como decisiva para o resultado final.
No ranking geral da noite, Lucas Leto e Mayara Araújo finalizaram a noite com 56,6 pontos (totalizando notas do júri técnico, artístico e da plateia), ficando atrás de Nicole Bahls e Fernando Perrotti, que somaram 56,8 pontos.
A disparidade nas notas do júri e o placar apertado levantaram críticas do público nas redes sociais, que alegou “injustiça” e “favorecimento” para a permanência de Nicole Bahls.
