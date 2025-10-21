fechar
Observatório da Tv | Notícia

Luan Pereira recebe diagnóstico e deixa a Dança dos Famosos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/10/2025 às 8:35
Luan Pereira recebe diagnóstico e deixa a Dança dos Famosos
Luan Pereira recebe diagnóstico e deixa a Dança dos Famosos - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, sofreu uma nova baixa neste domingo (19). O cantor sertanejo Luan Pereira está fora da competição por motivos de saúde, após ser diagnosticado com um quadro severo de pedras nos rins.

A notícia foi confirmada por Luciano Huck logo no início do programa. Luan Pereira, que estaria na repescagem da competição, participou ao vivo por chamada de vídeo para explicar a sua ausência e o diagnóstico que o tirou do reality.

“De repente, já aí no Rio, durante uma madrugada, 5 da manhã, me acordei com uma dor assim meio estranha nas costas. Por já ter tido outras vezes, já sabia que tinha essa tal dessa pedra nesse rim. Acabou que começou a me dar dor, fui direto para o hospital. Senti a maior dor que eu já senti em toda a minha vida. Só quem já teve pedra no rim sabe. Cheguei a vomitar de dor, só de lembrar está me dando calafrio. Não era só essa pedra, descobri que tenho mais de dez pedras no meu rim, contou ele.

“A saúde vem em primeiro lugar. Luan Pereira hoje não dança, já está fora da ‘Dança dos Famosos’, está com pedra no rim. Aqui, a saúde vem em primeiro lugar”, comunicou Huck ao público, desejando rápida recuperação para Luan.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Luciano Huck surpreende e resgata quadro de sucesso da Globo; saiba qual!
Domingão com Huck

Luciano Huck surpreende e resgata quadro de sucesso da Globo; saiba qual!
Luan Pereira recebe diagnóstico após ser hospitalizado com fortes dores
Luan Pereira

Luan Pereira recebe diagnóstico após ser hospitalizado com fortes dores

Compartilhe

Tags