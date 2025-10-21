Luan Pereira recebe diagnóstico e deixa a Dança dos Famosos
A Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, sofreu uma nova baixa neste domingo (19). O cantor sertanejo Luan Pereira está fora da competição por motivos de saúde, após ser diagnosticado com um quadro severo de pedras nos rins.
A notícia foi confirmada por Luciano Huck logo no início do programa. Luan Pereira, que estaria na repescagem da competição, participou ao vivo por chamada de vídeo para explicar a sua ausência e o diagnóstico que o tirou do reality.
“De repente, já aí no Rio, durante uma madrugada, 5 da manhã, me acordei com uma dor assim meio estranha nas costas. Por já ter tido outras vezes, já sabia que tinha essa tal dessa pedra nesse rim. Acabou que começou a me dar dor, fui direto para o hospital. Senti a maior dor que eu já senti em toda a minha vida. Só quem já teve pedra no rim sabe. Cheguei a vomitar de dor, só de lembrar está me dando calafrio. Não era só essa pedra, descobri que tenho mais de dez pedras no meu rim“, contou ele.
“A saúde vem em primeiro lugar. Luan Pereira hoje não dança, já está fora da ‘Dança dos Famosos’, está com pedra no rim. Aqui, a saúde vem em primeiro lugar”, comunicou Huck ao público, desejando rápida recuperação para Luan.
