Luan Pereira recebe diagnóstico após ser hospitalizado com fortes dores
Clique aqui e escute a matéria
O cantor Luan Pereira, de 22 anos, precisou ser levado ao hospital nesta segunda-feira (13) após sentir fortes dores provocadas por pedras nos rins. A assessoria do artista informou que ele permanece em repouso no hotel, acompanhado e monitorado pela equipe médica.
Nas redes sociais, Luan Pereira compartilhou sua situação e pediu apoio dos fãs. “Pedra nos rins. Daí força pro seu fi aqui. A maior dor da minha vida, meu deus”, disse nos stories do Instagram.
Ele ainda acrescentou que manteria os seguidores informados sobre seu estado: “Conforme eu for tendo notícias, vou avisando vocês. O negócio está feio aqui”.
Em nota oficial, a equipe de Luan Pereira destacou que o foco principal é a recuperação do artista. “O cantor passou por avaliação médica e segue em repouso, sendo monitorado. A equipe avalia a evolução do quadro para definir as melhores condutas nos próximos dias. Neste momento, o foco está totalmente voltado para o bem-estar e a recuperação do artista”.
O post Luan Pereira recebe diagnóstico após ser hospitalizado com fortes dores foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.