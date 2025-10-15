Luciano Huck surpreende e resgata quadro de sucesso da Globo; saiba qual!
O público que sente saudades dos clássicos da televisão brasileira tem um grande motivo para comemorar. O “Você Decide”, sucesso dos anos 1990, está de volta à TV Globo, mas em um formato repaginado: ele será um novo quadro dentro do Domingão com Huck, sob o comando de Luciano Huck, com estreia prevista para 2026.
A atração original, que marcou época entre 1992 e 2000, permitia que o telespectador definisse, por votação, o desfecho de dilemas apresentados em curtas histórias de teledramaturgia que contavam sempre com temas polêmicos e atuais.
Para 2026, de acordo com o que foi revelado dentro do UpFront, a essência do Você Decide, o poder da decisão popular, será mantida, mas adaptada aos tempos atuais com o uso das redes sociais e plataformas digitais para a votação. Além disso, a nova versão, não se limitará apenas à decisão do público e deve ter um júri no palco da atração.
Apesar de toda a repercussão em volta do retorno do formato, a TV Globo ainda não informou quando a releitura da atração será lançada pelo Domingão com Huck.
