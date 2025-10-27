Aeroporto do Recife se prepara para ser o principal hub logístico do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Reconhecidamente como um dos grandes hubs de passageiros do Brasil, atraindo milhões de turistas ao longo do ano, o Aeroporto Internacional dos Guararapes caminha para também se tornar o principal hub cargas na Região Nordeste. A Aena apresentou, nesta segunda-feira (27), o Plano de Desenvolvimento Imobiliário e o projeto do Terminal Intermodal do Aeroporto Internacional do Recife, que visa além de melhorias na infraestrutura no entorno do aeródromo, mas principalmente tornar o local atrativo para o desenvolvimento de novos centros logísticos, e despertar o interesse de grandes empresas a investir na capital pernambucana.

"O nosso desafio é transformarmos a cidade do Recife, o nosso aeroporto, no maior hub de cargas do Nordeste. A gente tem trabalhado muito ao lado do presidente Lula, do prefeito João Campos, que tem nos solicitado para que a gente possa acelerar o plano de investimentos aqui do aeroporto, pois isso além de estimular o turismo de lazer, vai sobretudo fomentar o turismo de negócios no Recife. E é por isso que a gente está fazendo esse grande programa, esse grande projeto de expansão do Aeroporto Internacional dos Guararapes", destacou Sílvio Costa Filho (Republicanos), ministro de Portos e Aeroportos.

Aeroporto do Recife se prepara para ser o principal hub logístico do Nordeste - Aena / divulgação

De acordo com a Aena, o plano de expansão do terminal de cargas tem previsão para a conclusão em cinco anos, com as obras já iniciando no início de 2026. "É uma parceria que também contará com a iniciativa privada. Com esse projeto, veremos o crescimento do aeroporto em média de mais de 10%. Segundo, teremos o crescimento do número de turistas em nossa cidade, vindo gente de todo o Brasil e do mundo, aumentando turismo internacional... E agora esse grande hub de cargas que a gente vai transformar o nosso aeroporto atrativo para quem quer fazer negócios", explicou o ministro.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), enfatizou a capacidade de geração de empregos que o projeto trará para a capital pernambucana e a chegada de novos negócios para movimentar a economia da cidade. "A gente anuncia hoje uma obra que é o desejo de qualquer cidade: ter um centro logístico dessa dimensão. Estamos falando de quase 600 mil metros de área logística e o que era um antigo terminal do aeroporto do Recife, vai ser um centro multimodal, onde a gente vai ter áreas para atividade gastronômica, para transporte de aplicativo, para receptivos turísticos", pontuou.

lançamento do Plano de Desenvolvimento Imobiliário e o projeto do Terminal Intermodal do Aeroporto Internacional do Recife - Filipe Farias / JC Aeroporto do Recife se prepara para ser o principal hub logístico do Nordeste - Filipe Farias / JC Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou do evento de lançamento do Plano de Desenvolvimento Imobiliário e o projeto do Terminal Intermodal do Aeroporto Internacional do Recife - Filipe Farias / JC

"Serão investidos cerca de R$ 600 milhões da iniciativa privada, onde além dessa frente voltada para o turismo, também teremos a construção de grande centro de logística dentro do aeroporto, que vai fazer com que grandes empresas do Brasil e do mundo escolham o Recife para poder sediar seus centros de distribuição. Esse projeto é um verdadeiro sucesso e a gente está falando de investimento imediato com capacidade de gerar 15.000 empregos. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um dos centros logísticos mais disputados do Brasil", comemorou João Campos.

Também presente no evento, o senador Humberto Costa (PT) ressaltou que os investimentos feitos na melhoria do Aeroporto Internacional dos Guararapes colocou o Recife como uma importante rota nacional e internacional. "A importância que essa infraestrutura de transportes no Brasil tem, particularmente no que diz respeito à nossa malha aérea. é muito importante que novos investimentos estejam sendo feitos. Pernambuco é um estado que tem um dos aeroportos mais respeitados no Brasil, mais considerados pela sua qualidade... Além de ser um espaço muito importante para o turismo em Pernambuco. E, como tal, a gente poder vir aqui para acompanhar o anúncio desses novos investimentos é algo muito importante para o Estado e para o Recife", comentou o parlamentar.

Outros investimentos no Aeroporto do Recife

Além do complexo logístico, o Aeroporto Internacional dos Guararapes também receberá investimentos para a sua ampliação, visando proporcionar ao turista mais infraestrutura no entorno do aeródromo.

"Serão três modais contemplados nesse projeto: complexo logístico, complexo de cargas e o complexo comercial. Por exemplo, no complexo comercial teremos um hotel que já está definido no projeto a receber investimento, podemos ter um shopping center ou um edifício garagem, isso ainda está em desenvolvimento. Temos previstos também dois empreendimentos empresariais nessa área comercial. Já no complexo logístico serão terminais cargueiros logísticos para fazer o desenvolvimento e o fomento da carga aérea nacional aqui no Aeroporto do Recife. Enquanto que o intermodal é um complexo para juntar toda a logística do passageiro mais turístico. Então, buscaremos abraçar tanto o turismo de negócios, quanto o turismo mais de lazer", explicou Diego Moretti, diretor do Aeroporto do Recife.