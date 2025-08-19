Aubrey Plaza fala sobre luto após morte do marido Jeff Baena: "Uma luta diária"
A atriz comparou sua dor ao filme 'Entre Montanhas', descrevendo o luto como um abismo constante que enfrenta desde o suicídio do diretor em janeiro.
A atriz Aubrey Plaza abriu o coração sobre a dor que sente pela perda do marido, Jeff Baena.
Em participação no podcast Good Hang with Amy Poehler, Plaza contou à colega de Parks and Recreation que a vida se tornou uma “luta diária” desde que Baena morreu por suicídio em janeiro, mas que ela se mantém “muito grata por seguir vivendo”.
Em uma breve conversa sobre como está lidando com o luto, a estrela de The White Lotus comparou sua dor ao filme de ação e terror Entre Montanhas, estrelado por Miles Teller e Anya Taylor-Joy. Plaza explicou que a analogia começou como uma brincadeira, mas também reflete como ela realmente se sente.
O filme Entre Montanhas acompanha dois atiradores de elite posicionados em torres de vigia em lados opostos de um desfiladeiro vasto e altamente secreto, protegendo o mundo de um mal misterioso que se esconde ali. Plaza afirmou que seu luto é como o abismo que separa essas torres.
Ela explicou: “A todo momento, existe um gigantesco oceano de horror, é isso mesmo, bem ali, e eu consigo vê-lo. Às vezes só quero mergulhar nele e estar completamente dentro. Outras vezes apenas o observo. E outras ainda tento me afastar, mas ele está sempre lá — e os monstros querem me alcançar, como Miles Teller e Anya Taylor-Joy no filme.”
Jeff Baena era roteirista e diretor de cinema, conhecido por filmes como Life After Beth (2014), Joshy (2016), The Little Hours (2017), Horse Girl (2020) e Spin Me Round (2022). Ele se casou com Plaza em 2021 e tinha 47 anos quando morreu.