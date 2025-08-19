Kevin Spacey volta a aparecer em festivais com Holiguards Saga, seu primeiro filme como diretor em 20 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator participará de evento em Veneza para promover filme, mesmo enfrentando novas acusações de assédio e com histórico de processos legais.

Kevin Spacey deve seguir sua aparição fora da programação oficial de Cannes com uma presença no próximo Festival de Cinema de Veneza para promover o novo filme Holiguards Saga — The Portal Of Force, segundo informações obtidas.

O sci-fi thriller marca o primeiro trabalho como diretor de longa-metragem de Spacey em mais de 20 anos, e sua presença no Lido seria a primeira em duas décadas.

De acordo com a produtora do filme, Elledgy Media, o trailer será exibido em 29 de agosto durante um “jantar de gala” com a presença do elenco e da equipe envolvida na produção.

O evento contará ainda com apresentações ao vivo de uma cantora de ópera e de um grupo de dança georgiana. A equipe de Spacey foi procurada para comentar sobre o assunto.

O Festival de Veneza, que acontece entre 27 de agosto e 6 de setembro, confirmou que não há nenhum evento oficial envolvendo Kevin Spacey na programação oficial, assim como ocorreu em Cannes, onde o ator participou de um evento separado da seleção oficial. Foi sua primeira aparição na Croisette desde 2016.

Holiguards foi filmado no México entre 2023 e 2024 e conta com Spacey no elenco, ao lado de Dolph Lundgren, Tyrese Gibson, Brianna Hildebrand, Disha Patani, Eric Roberts e Lado Okhotnikov.

O vencedor de dois Oscars participou em junho do Italian Global Series Festival, em Rimini. Na ocasião, disse estar “extremamente animado em voltar a trabalhar de forma significativa” e afirmou perdoar “aqueles que julgaram precipitadamente” antes do desfecho de seus processos legais, mas que não pretende trabalhar com essas pessoas no futuro.

Desde 2017, Spacey enfrenta questões legais que afetaram sua carreira em Hollywood. Ele foi absolvido de acusações de agressão sexual contra quatro homens no Reino Unido e não foi responsabilizado em processo civil nos EUA movido pelo ator Anthony Rapp.

Diversos homens alegaram comportamentos impróprios de Spacey durante seu trabalho em House Of Cards e em teatros no Reino Unido.

Atualmente, ele enfrenta um processo no Reino Unido movido por outro ator, Ruari Cannon, que contribuiu para um documentário de 2024 sobre Spacey exibido no Channel 4 e na Investigation Discovery.

Spacey negou irregularidades em relação a Cannon, classificando as acusações como “anônimas e não específicas”, e criticou o documentário por não dar tempo suficiente para que ele e sua equipe se manifestassem.

O ator afirmou no passado que pode ter se comportado de maneira inadequada durante sua carreira, mas nega que tenha cometido atos ilegais.

Apesar das novas questões legais, Spacey continua atuando em filmes independentes de mercado alternativo.

Seu papel em Nero’s The Man Who Drew God abriu caminho para outros trabalhos, como o thriller conspiratório The Awakening, lançado em Cannes com a Cloud9 Studios para vendas, além de outros thrillers como Peter Five Eight, 1780 e outros projetos.