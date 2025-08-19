Superman chega às plataformas digitais para compra e aluguel em 24 de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O maior herói de todos os tempos agora na sua casa. O filme chega no dia 24 de agosto para compra e aluguel nas principais plataformas digitais.

É um pássaro? É um avião?

Não, é o novo filme do Superman chegando diretamente na sua casa!

A mais nova obra de James Gunn, e início do novo universo cinematográfico da DC, chega no dia 24 de agosto para compra e aluguel nas principais plataformas digitais.

Tenha o superpoder de assistir ao longa onde e quando quiser, com quem quiser, sem anúncios e sem necessidade de assinatura por um preço único.

Superman conta a história de um herói guiado pela crença inabalável na bondade humana e pela esperança de um mundo melhor. Escrito e dirigido por James Gunn, o longa é o primeiro capítulo da nova era do Universo DC nos cinemas, apresentando uma jornada grandiosa e intimista ao mesmo tempo, de um homem dividido entre dois mundos.

De um lado, sua herança kryptoniana, com poderes e responsabilidades sobre-humanas; do outro, sua vida como Clark Kent (David Corenswet), um repórter humilde de Smallville, Kansas, criado por um casal de fazendeiros que ajudaram a moldar o herói que conhecemos.

O filme resgata a essência do personagem ao mesmo tempo em que expande seu universo, reunindo heróis e vilões icônicos.

Entre eles, Lex Luthor (Nicholas Hoult), o gênio maquiavélico que desafia o Homem de Aço e Lois Lane (Rachel Brosnahan), a destemida jornalista do Planeta Diário; além da Gangue da Justiça com o Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), Senhor Incrível (Edi Gathegi) e Mulher-Gavião (Isabela Merced), que ampliam a conexão de Superman com outros defensores da Terra.

Com uma trama que mistura ação épica, drama humano e dilemas morais, o longa coloca o Homem de Aço diante de ameaças poderosas e de uma sociedade cínica que questiona se valores como “verdade” e “justiça” ainda têm lugar no mundo moderno. Entre batalhas de tirar o fôlego, relações complexas e descobertas pessoais, Superman será testado como nunca, dando início a um novo e emocionante capítulo para o último filho de Krypton.

A escolha do ator David para o papel ocorreu quando James Gunn estava assistindo ao filme de terror Pearl e viu a atuação de David. Gunn disse que Corenswet foi “o cara a ser batido” desde o começo. Em uma entrevista à mídia indiana, Gunn afirmou que o teste de química entre Clark Kent (Corenswet) e Lois Lane (Rachel Brosnahan) trouxe uma “magia” imediatamente perceptível.

Você não precisa voar para fora de casa para aproveitar cada detalhe dessa aventura. Compre ou alugue sem assinatura nas plataformas Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV e Vivo Play.