Brandon Flynn, Elizabeth Perkins e T.R. Knight estrelam terror psicológico Deluxe Ocean View
O filme acompanha jornalista investigativo que enfrenta segredos e pesadelos em resort de luxo em Cape Cod, em produção de Bradley Bredeweg.
Clique aqui e escute a matéria
Brandon Flynn (13 Reasons Why), Elizabeth Perkins (Another Simple Favor), T.R. Knight (Grey’s Anatomy) e Ryan Powers (She-Hulk) vão estrelar Deluxe Ocean View, um filme de terror psicológico dirigido por Bradley Bredeweg (The Fosters, Good Trouble), baseado em roteiro original de Ryan Powers, segundo informações do portal americano Deadline.
O longa indie se passa nas gélidas praias de Cape Cod e acompanha o renomado jornalista investigativo Ethan Everett (Flynn), que chega ao vazio resort de luxo Notre Joie para uma entrevista que pode salvar sua carreira.
No entanto, a equipe e os hóspedes fora da temporada — incluindo a sedutora proprietária Vera (Perkins), o gerente inquietante Oliver (Knight) e o carismático andarilho Johnny (Powers) — conduzem Ethan a um labirinto surreal de culpa, segredos e pesadelos acordados, obrigando-o a confrontar horrores muito maiores do que qualquer história que já tenha investigado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Inspirado em clássicos como O Iluminado e Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive), o filme revela uma narrativa sobre culpa, engano e até onde vamos para fugir do passado.
A produção fica por conta de Simona Paparelli Wolf (Thunderbolts, Thor: Love and Thunder), pela Sorry, Mom Pictures, em parceria com Powers para a R U Mad At Me Productions, e com o indicado ao Emmy Jason B. Stamey (WandaVision, Avengers: Endgame), que também atuou como diretor de elenco.