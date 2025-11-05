Previsão do tempo: Sertão de Pernambuco atinge 41 °C nesta quarta (5); demais regiões mantêm tempo firme e seco
Umidade cai a 15% em cidades do Sertão, segundo o Inmet. Já a Apac prevê tempo estável em todas as regiões do estado até o fim de semana
Clique aqui e escute a matéria
O calor aumenta e o Sertão de Pernambuco volta a registrar temperaturas escaldantes de até 41 °C nesta quarta-feira (5), segundo dados do Inmet e da Apac.
A massa de ar seco mantém o tempo firme em todo o estado, sem previsão de chuva até o domingo (9).
O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta de perigo potencial para baixa umidade, que chega a 15% em áreas como Serra Talhada e Petrolina, valores que exigem atenção com a hidratação e exposição prolongada ao sol.
Litoral e Agreste com sol e calor moderado
Nas regiões da Mata e Metropolitana, o sol predomina e a temperatura varia entre 22 °C e 29 °C em Recife. No Agreste, os termômetros oscilam de 17 °C a 32 °C, com umidade mínima próxima de 40%.
A Apac reforça que o período continua sob influência de sistemas de ar seco típicos da primavera, o que reduz a chance de precipitações.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />