Previsão do tempo: Sertão de Pernambuco atinge 41 °C nesta quarta (5); demais regiões mantêm tempo firme e seco

Umidade cai a 15% em cidades do Sertão, segundo o Inmet. Já a Apac prevê tempo estável em todas as regiões do estado até o fim de semana

Clique aqui e escute a matéria

O calor aumenta e o Sertão de Pernambuco volta a registrar temperaturas escaldantes de até 41 °C nesta quarta-feira (5), segundo dados do Inmet e da Apac.

A massa de ar seco mantém o tempo firme em todo o estado, sem previsão de chuva até o domingo (9).

O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta de perigo potencial para baixa umidade, que chega a 15% em áreas como Serra Talhada e Petrolina, valores que exigem atenção com a hidratação e exposição prolongada ao sol.

Litoral e Agreste com sol e calor moderado

Nas regiões da Mata e Metropolitana, o sol predomina e a temperatura varia entre 22 °C e 29 °C em Recife. No Agreste, os termômetros oscilam de 17 °C a 32 °C, com umidade mínima próxima de 40%.

A Apac reforça que o período continua sob influência de sistemas de ar seco típicos da primavera, o que reduz a chance de precipitações.

