Google, Ambev e Stellantis buscam talentos na UFPE; feira de estágios gratuita acontece nesta semana
Evento gratuito na UFPE contará com estandes de gigantes como Google e Ambev; na última edição, mais de 150 estudantes foram contratados.
Considerada a maior feira de estágios e trainees do Norte e Nordeste, a UFPE no Mercado inicia sua edição de 2025 nesta terça (23) e quarta-feira (24), no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco. O evento, que acontece das 9h às 21h, tem entrada gratuita e é aberto ao público.
Organizada pela A.C.E. Consultoria, empresa júnior da própria universidade, a feira busca criar uma ponte direta entre os estudantes e o mercado de trabalho, reunindo mais de 30 grandes empresas em um só lugar.
Oportunidades e programação
Os participantes terão a chance de interagir com recrutadores de companhias como Google, Ambev, Stellantis, Porto Digital, Moura Dubeux e Ferreira Costa. Na edição do ano passado, mais de 150 estudantes saíram do evento já contratados.
Além dos estandes, a programação inclui palestras sobre carreira e tendências de mercado. Entre os destaques, estão a palestra de Otávio Dib, do Google, sobre "Carreira na Área de Tecnologia e IA", e a da influenciadora Clara Guimarães, que abordará o caminho para a independência financeira.
Haverá também uma "Sala de Ativação", onde poderão ocorrer contratações durante a feira. Os participantes receberão certificados com a carga horária do evento.
A expectativa da organização é receber mais de 5 mil pessoas nos dois dias, consolidando o evento como uma das principais plataformas de desenvolvimento profissional para jovens na região.
Serviço
- Feira UFPE no Mercado 2025
- Quando: Terça (23) e quarta (24) de setembro, das 9h às 21h
- Onde: Centro de Convenções da UFPE (Cidade Universitária, Recife)
- Entrada: Gratuita
- Informações: Instagram @ufpenomercado