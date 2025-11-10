Previsão do tempo: Pernambuco inicia a semana com tempo firme e calor; Sertão chega a 38 °C nesta segunda (10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo a Apac e o Inmet, o sol predomina em todas as regiões, com variações de nuvens e sensação térmica elevada ao longo do dia.

A segunda-feira (10) começa com tempo firme e temperaturas elevadas em todo o estado, sem previsão de chuva significativa, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

As condições devem se manter estáveis ao longo do dia, com céu claro a parcialmente nublado nas regiões Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%, o que reforça o clima quente e seco em áreas do interior e o abafamento no litoral.

Temperaturas nesta segunda (10)

No Sertão do Pajeú, Serra Talhada deve registrar mínima de 21 °C e máxima de 38 °C, com tempo aberto e baixa umidade durante a tarde. Em Petrolina, as temperaturas variam entre 23 °C e 37 °C, com predomínio de sol e sensação térmica elevada.

No Agreste, Caruaru tem previsão de 18 °C a 32 °C, e em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, os termômetros oscilam de 21 °C a 31 °C.

Já Carpina apresenta condições semelhantes, com mínima de 22 °C e máxima de 31 °C, e o Recife mantém variação entre 23 °C e 31 °C, sob céu parcialmente nublado e clima abafado.

