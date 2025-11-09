Raquel Lyra antecipa para maio entrega do novo terminal de passageiros do aeroporto de Noronha
Governadora anunciou nova data de entrega após pedido feito à subsidiária responsável pelo projeto; Obra estava prevista para setembro de 2026
Clique aqui e escute a matéria
A governadora Raquel Lyra anunciou, neste domingo (9), que o novo terminal de passageiros do Aeroporto Governador Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, será entregue em maio de 2026. A obra, prevista inicialmente para setembro do mesmo ano, foi antecipada após pedido da gestora à Dix Aeroportos, subsidiária do Grupo Agemar, responsável pelo projeto.
O anúncio foi feito durante vistoria ao início da construção das novas áreas de desembarque e check-in. A etapa integra a requalificação completa do aeroporto, que já teve duas pistas de taxiamento e um terminal de aeronaves inaugurados na sexta-feira (7).
“Estou muito feliz em me despedir de Noronha com uma notícia tão boa. No dia 15 de maio vamos entregar um terminal de passageiros novinho em folha para o Aeroporto Governador Carlos Wilson, conseguindo atender muito melhor tanto quem vive na ilha quanto quem vem nos visitar. É desse jeito que estamos mudando a infraestrutura desse lugar”, afirmou Raquel Lyra.
As obras do terminal de passageiros somam R$ 45 milhões em investimentos. De acordo com o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho, o total aplicado na modernização do aeroporto deve alcançar R$ 135 milhões.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Fernando de Noronha nunca viu tanto investimento, nunca viu tanto cuidado. Agora sim, o arquipélago vai ter um terminal digno para receber o mundo todo nesse paraíso”, disse.
O administrador da ilha, Virgílio Oliveira, destacou o impacto da ampliação para moradores e visitantes. Segundo ele, a reforma trará mais conforto para quem chega e quem precisa se deslocar com frequência ao continente.
“O governo vem atuando em um ritmo acelerado, fazendo Fernando de Noronha avançar a passos largos”, afirmou.
Agenda em Noronha
Raquel Lyra encerrou neste domingo uma série de agendas no arquipélago. Desde sexta-feira (7), a governadora participou de entregas e vistorias, incluindo obras na escola estadual da ilha e nos Fortes de Santo Antônio e São Pedro do Boldró. Também anunciou a construção de 25 casas por meio dos programas Morar Bem PE e Minha Casa, Minha Vida, e a requalificação completa do cemitério local.
No sábado (8), a gestora visitou o Hospital São Lucas, que passa por obras de um novo ambulatório, além de conhecer uma Estação de Tratamento de Esgoto da Compesa. Ela também esteve no lançamento do projeto de descarbonização do arquipélago, promovido pela Neoenergia.