Enem 2025: ansiedade e esperança marcam início das provas neste domingo (9); portões foram fechados pontualmente às 13h

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em Pernambuco, o exame conta com 272.299 inscrições confirmadas, sendo 71.331 de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual

Clique aqui e escute a matéria

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é marcado por ansiedade, expectativa e esperança, já que representa a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Neste domingo, mais de 4,8 milhões de candidatos devem encarar uma verdadeira maratona de 5h30 de prova.

Em Pernambuco, o exame conta com 272.299 inscrições confirmadas, sendo 71.331 de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual.

Para a estudante Alanagraziela dos Santos, de 20 anos, a maior expectativa é em relação ao tema da redação."Espero que o tema seja bom e que a gente consiga fazer no tempo certo, com calma e com cautela", disse Alanagraziela ao JC.

Ela contou que conciliar trabalho e estudos exigiu esforço e dedicação. "Realmente ficou um pouco mais complicado, mas vi que me esforcei bastante, o suficiente apesar de todos os transtornos. Foi algo que dei o meu máximo e espero que dê tudo certo", afirmou a estudante, que mora nos bairros dos Torrões, no Recife. Por já ter participado do Enem em outras edições, Alanagraziela optou por vir de carro de aplicativo, com receio de imprevistos no transporte público até a Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambuco, na Cabugá.

Os portões foram abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, seguindo o horário de Brasília. No entanto, nem todos conseguiram chegar a tempo.

É o caso da estudante Eduarda Rodrigues, de 17 anos, que infelizmente, perdeu o início da prova. "Viemos de moto, mas infelizmente o trânsito não deixou a gente chegar [a tempo]. Ainda deixei a moto para virmos correndo, mas não deu tempo", relatou o marceneiro Marcos Rodrigues, de 55 anos, visivelmente triste com o atraso.

Marcos explicou que era o primeiro ano da filha no Enem e que eles acreditavam que os portões fechariam às 13h30. "Achávamos que conseguiríamos chegar, saímos de San Martin às 12h, mas estava muito trânsito", disse ao chegar em frente a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Apoio das autoridades

Mais cedo, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, publicou em suas redes sociais um vídeo com estudantes da rede estadual, desejando uma excelente prova a todos os candidatos. “Tem muita gente arretada em Pernambuco sonhando grande, construindo o futuro e mostrando a força da nossa educação. E é por isso que já deu certo, viu?”, disse a governadora, acompanhada da vice-governadora Priscila Krause.

Raquel Lyra reforçou que o governo estadual autorizou a gratuidade do transporte público para todos os alunos com cartão VEM Passe Livre e intensificou o serviço em 24 linhas de ônibus da Região Metropolitana, com 164 veículos realizando 1.536 viagens ao longo do dia.

No vídeo, a governadora ainda deixou mensagens de incentivo aos estudantes: “Leva sua garra, tenha calma, confia em Deus, não esquece da garrafinha d’água e, se der, um chocolatinho pra manter a energia.”

Na véspera da prova, o ministro da Educação, Camilo Santana, fez um pronunciamento em rede nacional de TV e rádio, destacando a importância do exame para o ingresso no ensino superior. “Queremos que todo jovem deste país tenha direito ao sonho que nasce com o Enem. Amanhã é um dia importante para o seu futuro. Separe seu documento com foto, uma caneta preta de tubo transparente e chegue com antecedência ao seu local de prova”, afirmou.

Santana também lembrou que o Enem é a porta de entrada para programas como Sisu, Prouni e Fies, além de políticas como a Lei de Cotas e assistência estudantil, que têm transformado o perfil das universidades brasileiras. O governo federal enviou ainda mensagens pelo WhatsApp e Caixa Postal Gov.BR com orientações para os candidatos e garantiu reaplicação do exame para participantes de cidades afetadas por desastres naturais.





Saiba como se inscrever na newsletter JC