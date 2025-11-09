Redação do Enem 2025:"Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira."

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em Pernambuco, foram registradas 272.299 inscrições confirmadas, das quais 71.331 correspondem a estudantes do ensino médio da rede pública

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 é "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.” O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, por meio das redes sociais.

Para a professora de Redação do Colégio Saber Viver (CSV), Fernanda Nascimento, o tema do Enem 2025 causou surpresa, por estar alinhado à temática trabalhada recentemente na Prova Nacional Docente (PND), realizada em 26 de outubro, que abordou o idadismo como desafio social e educacional.

Outro ponto que chamou atenção da professora é que o tema deste ano se assemelha ao da edição de 2019, “Valorização do idoso na sociedade”, que precisou ser substituído após vazamento, dando lugar a “O indivíduo frente à ética nacional”.

O retorno da temática, segundo Fernanda, reforça uma preocupação social urgente que precisa ser debatida.“A gente vinha apontando isso como possibilidade e acredito que os alunos vão ter muita facilidade para desenvolver esse tema que é muito bom”, avaliou.

Segundo a professora, ao trazer “perspectivas”, o tema permite abordagens amplas, que vão desde questões sociais — como combate ao preconceito e promoção da acessibilidade — até aspectos econômicos e políticos, incluindo aposentadoria, reinserção no mercado de trabalho e participação dos idosos na vida pública.

Fernanda alertou que, com a quantidade de informações disponíveis, alguns alunos podem se perder. “O ideal é ler os textos motivadores com atenção, porque eles dão um indicativo mais preciso do que é esperado pela banca. Para não fugir do tema, é importante colocar todas as palavras da frase temática no texto. Isso ajuda a manter a coerência e a garantir que a redação responda integralmente à proposta”, explicou.

Ao final, a professora expressou satisfação com a escolha:“É um tema socialmente relevante e que favorece boas reflexões. Sinto um sentimento de dever cumprido.”

O tema do Enem 2025 também reflete uma realidade demográfica crescente no Brasil. Segundo o IBGE, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais quase dobrou nas últimas duas décadas, passando de 8,7% para 15,6% da população. As projeções indicam que, em 2070, quase 4 em cada 10 brasileiros terão mais de 60 anos, o que representa um grande desafio para saúde, previdência e políticas sociais.

Aplicação das provas em Pernambuco

Os portões dos locais de aplicação foram abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. As provas começaram às 13h30 e têm término previsto para às 19h, totalizando cinco horas e meia de duração. Em Pernambuco, o exame está sendo realizado em 796 locais de prova, distribuídos em 82 municípios e no Arquipélago de Fernando de Noronha, segundo dados divulgados pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Neste primeiro dia, os candidatos respondem às provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que incluem Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, com questões de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Além disso, produzem a redação, em formato dissertativo-argumentativo, sobre um tema inédito.

O que é exigido na redação?



O texto da redação (de até 30 linhas) precisa ser dissertativo-argumentativo. Ou seja, as ideias precisam estar embasadas por explicações fundamentadas e argumentações sobre o assunto. Os participantes também contam com textos motivadores para desenvolverem os seus conceitos.

As redações são avaliadas de acordo com cinco competências e a nota pode chegar a mil pontos. Por outro lado, há critérios que conferem nota zero, como fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

Repertório de bolso

A queda no número de notas mil na redação do Enem chamou atenção em 2024: apenas 12 textos alcançaram a pontuação máxima, contra 60 no ano anterior. Para especialistas, a redução reflete um processo de correção mais criterioso e uma cobrança maior em relação à autoria e à consistência dos argumentos.

Nesta edição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e responsável pela prova – orientou que os candidatos valorizem o repertório autoral, explorando referências genuínas e bem relacionadas ao tema proposto.

O termo “repertório de bolso” se refere a citações decoradas e genéricas, frequentemente utilizadas de forma superficial e sem conexão real com o tema da redação. São referências “guardadas no bolso” para serem aplicadas em qualquer situação, mesmo quando não são pertinentes.

De acordo com o Inep, na "Cartilha do(a) Participante – Redação do Enem 2025", esse tipo de prática pode prejudicar o desempenho na competência II, que avalia o uso de repertórios socioculturais. Para alcançar boa pontuação, as referências devem ser pertinentes, contextualizadas e articuladas aos argumentos.

Quando o avaliador identifica que o repertório foi inserido de forma automática ou forçada, ele pode considerá-lo não produtivo, o que impacta negativamente a nota final.

Tema da redação do Enem 2024

No ano passado, o tema escolhido para a redação do Enem foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Muitos candidatos elogiaram a escolha, por estar em diálogo com conteúdos presentes no currículo escolar. Ainda assim, a inclusão do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas enfrenta desafios em sua implementação, mesmo sendo obrigatória conforme a Lei 10.639/03.

Professores e especialistas também consideraram positiva a escolha da temática, por trazer à tona discussões essenciais sobre o enfrentamento ao racismo e a valorização de uma cultura que é pilar fundamental na formação do Brasil.

