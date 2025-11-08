Operação Enem 2025: Polícia Militar mobiliza mais de 3,6 mil policiais para garantir segurança durante as provas
Em Pernambuco, haverá 796 locais de prova, distribuídos em 82 municípios, além do território de Fernando de Noronha, segundo informou a PMPE
Para garantir a segurança em todas as etapas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 — desde a chegada das provas ao Estado até a aplicação e o retorno dos materiais —, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que contará com 3.660 policiais na Operação Enem 2025, distribuídos entre equipes de escolta, policiamento, fiscalização e monitoramento.
Neste ano, o exame contará com 796 locais de prova, distribuídos em 82 municípios pernambucanos, além do território de Fernando de Noronha.
As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Nos dois domingos, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, com término das provas às 19h no primeiro dia e às 18h30 no segundo.
Os pontos de aplicação estão sob responsabilidade das Diretorias Integradas Metropolitana (DIM), do Interior I e II (DINTER I e II) e da Diretoria Integrada Especializada (DIRESP).
Escoltas e reforço policial
Segundo a PMPE, o planejamento operacional, sob coordenação da Diretoria de Planejamento Operacional (DPO), inclui 585 rotas de escolta para o transporte dos malotes de provas — desde o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes até os centros de armazenamento e locais de aplicação, além do posterior retorno do material nos dias subsequentes às provas, com os cartões-resposta. Nessas atividades, atuarão 1.248 policiais e 609 viaturas.
Além das escoltas, haverá reforço no policiamento ostensivo a pé e motorizado nos locais de prova, com foco na segurança de candidatos, aplicadores e comunidades próximas.
O trabalho contará ainda com o apoio dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), ativados em Recife, Caruaru e Serra Talhada, com monitoramento em tempo real pelo sistema CÓRTEX.
“O objetivo é garantir tranquilidade, fluidez no trânsito e resposta rápida a qualquer incidente durante os dois dias de prova”, informou a PMPE, em nota enviada à coluna Enem e Educação.