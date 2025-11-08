Operação Enem 2025: Polícia Militar mobiliza mais de 3,6 mil policiais para garantir segurança durante as provas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em Pernambuco, haverá 796 locais de prova, distribuídos em 82 municípios, além do território de Fernando de Noronha, segundo informou a PMPE

Para garantir a segurança em todas as etapas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 — desde a chegada das provas ao Estado até a aplicação e o retorno dos materiais —, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que contará com 3.660 policiais na Operação Enem 2025, distribuídos entre equipes de escolta, policiamento, fiscalização e monitoramento.

Neste ano, o exame contará com 796 locais de prova, distribuídos em 82 municípios pernambucanos, além do território de Fernando de Noronha.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Nos dois domingos, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, com término das provas às 19h no primeiro dia e às 18h30 no segundo.

Os pontos de aplicação estão sob responsabilidade das Diretorias Integradas Metropolitana (DIM), do Interior I e II (DINTER I e II) e da Diretoria Integrada Especializada (DIRESP).

Escoltas e reforço policial

Segundo a PMPE, o planejamento operacional, sob coordenação da Diretoria de Planejamento Operacional (DPO), inclui 585 rotas de escolta para o transporte dos malotes de provas — desde o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes até os centros de armazenamento e locais de aplicação, além do posterior retorno do material nos dias subsequentes às provas, com os cartões-resposta. Nessas atividades, atuarão 1.248 policiais e 609 viaturas.

Além das escoltas, haverá reforço no policiamento ostensivo a pé e motorizado nos locais de prova, com foco na segurança de candidatos, aplicadores e comunidades próximas.

O trabalho contará ainda com o apoio dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), ativados em Recife, Caruaru e Serra Talhada, com monitoramento em tempo real pelo sistema CÓRTEX.

“O objetivo é garantir tranquilidade, fluidez no trânsito e resposta rápida a qualquer incidente durante os dois dias de prova”, informou a PMPE, em nota enviada à coluna Enem e Educação.