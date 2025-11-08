Uma solução de estado para a segurança pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Há alguns dias, em uma reprise do filme exibido há quinze anos, os complexos do Alemão e da Penha voltaram a ser palco de uma grande operação policial, na qual as forças estaduais tinham como objetivo capturar lideranças do crime organizado e apreender armas e drogas.

O resultado está nos noticiários, acompanhado tanto de elogios quanto de críticas, quase sempre filtrados pelo viés ideológico do comentarista de ocasião.

Do primeiro "filme" participei ativamente.

Era Comandante da Brigada de Montanha e responsável pela Operação Arcanjo 5 (Novembro 2011 a Fevereiro 2012), encarregada de controlar a área.

O Exército esteve ali por mais de ano, com sucessivos contingentes, garantindo tranquilidade às famílias antes submetidas ao domínio armado do tráfico e ao abandono histórico do poder público.

O tempo de permanência e a presença ostensiva de tropas foi construindo um senso de segurança inimaginável junto à população.

Próximo ao período natalino, solicitei que a seção de comunicação social consultasse a população sobre seus principais problemas. Usamos as estações de teleférico como ponto de coleta.

Tanto na Penha, como no Alemão, em ordem de prioridade quase semelhante, os transeuntes citaram: escolas, creches, lazer, transporte, emprego formal, para só então lembrarem-se da segurança.

Claramente a população se sentia protegida e ansiava por novos projetos de vida. Percebia-se o sucesso da operação, ao menos no que dependia das Forças Armadas e das Polícias Militar e Civil envolvidas.

Entretanto, se o poder público não se fizer respeitar usando como arma o respeito ao cidadão, se o poder público não se apresentar em sua totalidade, tantas operações se façam, tantos insucessos virão.

Transcorrido menos de um mês da saída das tropas federais, uma soldado da UPP Nova Brasília, no Alemão, foi assassinada com um tiro no peito em embate com criminosos.

Como, em tão pouco tempo, aquela sensação de segurança sumiu? Os governos de turno nunca demonstraram real interesse em enfrentar os desafios dessas comunidades. Faltaram políticas estruturantes e sobraram presença episódica e midiática.

Se a discussão continuar limitada a grupos não sinérgicos e a falações políticas vazias, mais uma vez apenas frustrações.

Fugindo do tema central - efetiva ação do Estado na região - inserem-se agora novas querelas ao aterrador desafio.

O que se combate afinal? Tráfico, com rótulo de "narcoterrorismo", ou terrorismo, com rótulo de "narcotráfico"?

Trata-se de uma área liberada, onde o crime organizado, com ares de guerrilha, é o todo poderoso?

O conflito assume característica capaz de defini-lo como Conflito Armado Não Internacional?

Permitam-me uma reflexão sobre uma dessas questões.

Terrorismo e crime organizado partilham o uso da violência e do medo, mas seus propósitos diferem.

O terrorismo atua contra a população, instituições ou símbolos de poder, visando a desestabilizar a ordem e pressionar sociedades a cederem a objetivos políticos, ideológicos, religiosos ou separatistas.

Já o crime organizado busca obter influência e ganhos econômicos, infiltrando-se em instituições e áreas específicas para explorar atividades legais e ilegais a fim de sustentar financeiramente suas operações delituosas.

Confundir conceitos, só favorece criminosos que infestam as comunidades como praga, tanto quanto lideranças políticas ineptas, incumbidas de promover segurança e bem-estar social.

Para aqueles, serve de operação retardadora, enquanto se reorganizam para prosseguir no crime; para esses, de operação de camuflagem, para ocultar a má gestão e ganhar votos em próximas rondas eleitorais.

Não é mudando conceitos que se solucionarão os desafios. O combate ao crime organizado exige integração genuína em todos os níveis da Federação, agindo nos campos do poder político, econômico, psicossocial, tecnológico e militar.

Dito isso, intuir que as Forças Armadas podem agir como "soldados salvadores" da segurança pública é ingenuidade. O papel delas é inequívoco e está previsto no Art. 142 da CF e em leis subalternas.

Nesse contexto, não me parece acertado empregá-las outra vez, como "remendo novo em odre velho", sobretudo enquanto a legislação não acompanhar a realidade objetiva que mistura impunidade, desigualdade, corrupção e ineficiência pública.

É hora de uma solução de Estado, elaborada por múltiplos e divergentes atores, que vise à reconstrução da autoridade moral e funcional das instituições públicas. Tudo mais é diversionismo interesseiro.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva



