O desafio de unir Guardas Municipais e Polícia Militar na prevenção ativa

A segurança pública do futuro será integrada, inteligente e centrada no cidadão — ou continuará refém da fragmentação e da violência

A violência letal continua sendo uma ferida aberta no Brasil. Somente entre janeiro e setembro de 2025, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP/MJSP) registrou 30.537 mortes violentas intencionais. Neste mesmo período Pernambuco registrou 2.352 mortes com uma taxa por 100 mil Habitantes de 32,80. Desde 2015, já são quase meio milhão de vidas perdidas. Números tão alarmantes revelam que o país precisa mais do que ações pontuais — é urgente consolidar uma integração estrutural entre os órgãos de segurança pública, como prevê a Lei nº 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Essa lei representa o maior esforço da história recente para organizar e alinhar, de forma cooperativa, as polícias civis, militares, federais, guardas municipais e secretarias de segurança. A essência do SUSP é simples e poderosa: trabalhar juntos, compartilhar informações e agir de maneira coordenada.

O Supremo Tribunal Federal reforçou esse caminho ao reconhecer, no julgamento do Tema 656, que as guardas municipais têm legitimidade para atuar na segurança urbana. Isso significa que, no enfrentamento da criminalidade, os municípios não são mais coadjuvantes — são protagonistas. Ignorar isso é desperdiçar um dos instrumentos mais próximos do cidadão e mais eficientes na prevenção da violência.

O SUSP propõe uma governança policêntrica, em que União, estados e municípios atuam de modo harmônico, compartilhando responsabilidades e inteligência. Áreas como tecnologia, formação policial, prevenção e operações devem dialogar e se complementar.

Cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da SENASP, coordenar essa integração e apoiar financeiramente os entes federados. Já aos órgãos de controle, como Ministério Público e Tribunais de Contas, compete garantir a boa aplicação dos recursos e a efetividade das políticas.

As Guardas Municipais se destacam pela proximidade com a comunidade e capacidade de mediação de conflitos. A Polícia Militar, por sua vez, possui expertise operacional e presença estratégica. Quando atuam de forma integrada, essas forças se tornam o eixo da prevenção ativa — antecipando situações de risco e fortalecendo a confiança da população.

Cidades como Curitiba e São Paulo já colhem os frutos dessa integração.

Em Curitiba, a Muralha Digital permite o monitoramento inteligente e em tempo real, conectando órgãos municipais e estaduais em uma rede contínua de vigilância e resposta.

Em São Paulo, a plataforma SmartSampa unifica dados e serviços de segurança urbana, aplicando o design estratégico e da informação para mapear ocorrências, prever padrões e otimizar recursos.

Municípios menores também têm inovado. Em Ipojuca (PE), a criação da Política Municipal de Segurança Pública e a instituição do Sistema Municipal de Segurança Pública foi um marco. Olinda (PE) implantou o Grupo Tático Operacional (GTO) dentro da GCM, expandindo sua capacidade operacional. Já Soledade (PB) firmou parceria com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, formando um sistema cooperativo que ultrapassa os limites do município. São exemplos concretos de que o SUSP pode ser mais do que uma norma — pode ser um modelo funcional e replicável.

A segurança pública moderna não se faz apenas com armamento ou viaturas. Ela se faz com inteligência, tecnologia e planejamento. O design estratégico permite entender o cidadão, redesenhar processos e otimizar resultados. O design da informação transforma dados em conhecimento útil, criando painéis, mapas e sistemas de alerta que orientam decisões rápidas e eficazes.

Essas ferramentas, aliadas à colaboração com universidades, startups e laboratórios de inovação pública, fortalecem a capacidade de gestão e dão novo significado ao papel do gestor público da segurança.

O Brasil enfrenta uma crise crônica de violência que exige coragem institucional e vontade política. Integrar forças, compartilhar dados e planejar ações conjuntas não é apenas uma obrigação legal — é uma questão de sobrevivência coletiva.

O SUSP já traçou o caminho. Cabe agora aos governos e à sociedade trilhar essa rota com compromisso e visão.

A segurança pública do futuro será integrada, inteligente e centrada no cidadão — ou continuará refém da fragmentação e da violência.

Armando Nascimento, pesquisador: LABGRC/CCSA/UFPE; LACAI-CAC/UFPE e NICC/UFPE



