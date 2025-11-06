Recife inicia período de matrículas da rede municipal com 1.800 vagas em creche; veja como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para o ano letivo de 2026, com o número previsto de novas matrículas, a rede municipal do Recife passará a atender cerca de 111 mil estudantes

O processo de matrícula para estudantes novatos da rede municipal do Recife começa nesta quinta-feira (6) e segue até o dia 5 de dezembro.

Esse período corresponde à etapa de cadastro para o ano letivo de 2026 e deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio dos sites https://matriculaonline.seduc.recife.br

e www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br, ou pelo aplicativo Conecta Recife.

Segundo a Secretaria de Educação do Recife, o destaque deste ano é o aumento de cerca de 10% na oferta de vagas em creches, o que representa aproximadamente 1.800 novas oportunidades para crianças nessa etapa de ensino.

“Quando assumimos a Prefeitura, em 2021, existiam 6.439 vagas de creche na cidade do Recife. Hoje, são 16.888 vagas. Nós anunciamos, no dia de hoje, mais 1.800 vagas a partir do início do ano letivo do próximo ano", afirmou o prefeito João Campos.

"Com isso, a gente chegará a 18.685 vagas de creche. Então, em relação ao que nós encontramos em janeiro de 2021, estamos falando de 2,9 vezes mais vagas do que havia naquele momento. Faltam 632 para batermos o triplo de vagas de creche na nossa cidade e isso é um feito histórico para o Recife”, completou Campos.

As vagas contemplam também o Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para o ano letivo de 2026, com o número previsto de novas matrículas, a rede municipal do Recife passará a atender cerca de 111 mil estudantes. É importante destacar que as crianças que já estão na rede têm a rematrícula realizada automaticamente.

O prefeito João Campos anunciou o crescimento de cerca de 10% na oferta de vagas em creches, o que representa cerca de 1.800 novas matrículas - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Reforço no quadro docente

Questionado pela coluna Enem e Educação se a expansão da rede municipal dará celeridade à convocação de mais professores, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) e Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEEs), o prefeito destacou que já foram chamados mais de 1.300 docentes.

“Hoje nós temos 300 professores no cadastro de reserva. Naturalmente, esses professores vão para o Ensino Fundamental, mas, para a creche, nós temos um plano de continuar nomeando os ADIs. Outro compromisso que tenho também é com a Educação Especial Inclusiva”, respondeu João Campos.

“Nós fizemos grandes nomeações com os AADEEs e vamos continuar fazendo. Isso é uma tarefa permanente: você expande a rede e precisa de mais profissionais — e isso também gera um custo maior para o município. Por isso, precisamos fazer por etapas, mas o importante é crescer e manter a qualidade, e é isso que temos feito”, explicou o prefeito, referindo-se à convocação dos 150 novos AADEEs, realizada no dia 18 de outubro.

A secretária de Educação, Cecília Cruz, também foi questionada pela coluna sobre o acolhimento dos alunos da Educação Especial a partir da expansão de matrículas anunciadas. “Nós tivemos um crescimento significativo, o Censo da Educação, em 2021, apontava 4 mil crianças, e hoje temos mais de 10 mil sendo atendidas pela rede municipal”, afirmou Cecília, destacando ainda as políticas de expansão não só do atendimento, mas também do espaço físico, com mais de 270 salas de recursos, da contratação de novos profissionais e investimentos no suporte pedagógico.

Busca Ativa

No processo de ampliação das vagas, uma das principais iniciativas é a atuação integrada com a Secretaria de Saúde, por meio dos agentes comunitários. Em 2024, eles realizaram 4.861 visitas a famílias em situação de vulnerabilidade, o que resultou em 2.772 novas inscrições no sistema de matrícula.

“Nós identificamos que muitas crianças em situação de vulnerabilidade não estavam matriculadas nem inscritas no sistema. Desde o ano passado realizamos essa ação e, neste ano, vamos repeti-la. Os agentes comunitários de saúde terão a tarefa de procurar, em seus territórios, as famílias com crianças fora da escola. Eles irão abordar esses responsáveis e auxiliá-los no processo de inscrição no sistema”, explicou o prefeito João Campos.

Sistema prioriza crianças em situação de vulnerabilidade

Para os novatos que desejam ingressar na Educação Infantil, o sistema utiliza critérios sociais, a exemplo de algumas regras: estar sob guarda de instituição de acolhimento; estar cadastrado no CADÚnico (extrema pobreza ou pobreza); ser filho(a) de mãe adolescente; possuir irmão na mesma escola; ser estudante com deficiência, entre outros.

"A gente tinha um processo de que quem chegava primeiro, era atendido pela vaga, e agora a gente primeiro organiza todos que têm interesse, avalia os critérios de vulnerabilidade e a partir disso, vai atribuindo as vagas para as famílias que têm interesse por suas crianças", explicou Cecília Cruz.

A novidade para o ano desse processo em vigor desde o ano passado, é a inclusão de três novos critérios: crianças que são filhos(as) de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, bem como crianças vítimas de violência doméstica ou familiar, ainda que sem encaminhamento judicial formal; crianças de famílias migrantes, refugiadas, apátridas ou com asilo político; e crianças que são de famílias beneficiárias do programa municipal “Cria Esperança”, destinado aos órfãos e às órfãs vítimas do feminicídio.

Imagem de sala de aula da Creche Escola Engenheiro Sebastião Barreto Campello - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Como funcionará cada etapa da matricula

O processo de matrícula é dividido em três etapas, sendo a primeira para a realização do cadastro pela internet, que ocorre de 6 de novembro a 5 de dezembro de 2025.

A segunda etapa compreende o período de 9 a 26 de dezembro. As famílias dos estudantes precisam realizar a “aceitação da vaga” na escola ou creche selecionada. Além do site oficial, a confirmação poderá ser feita também via whatsapp - para os que informarem o contato celular no ato do cadastro. Os pais ou responsáveis irão receber mensagens pelo aplicativo para que confirmem o interesse pela vaga, por isso é fundamental que o número cadastrado seja válido.

Por fim, a teceira etapa se refere a efetivação da matrícula, de 5 a 16 de janeiro de 2026, mediante apresentação dos documentos exigidos.

Nesta última fase, os pais ou responsáveis precisam apresentar a seguinte documentação na unidade designada:

CPF do Estudante;

Cópia da certidão de nascimento;

Cópia da carteira de vacinação;

Cópia do cartão do SUS;

Cópia do comprovante de residência atualizado,

com o CEP;

com o CEP; Cópia do NIS do (a) estudante;

02 (duas) fotos 3x4, recentes e iguais;

Documento de transferência da unidade

educacional de origem;

educacional de origem; Comprovante do tipo sanguíneo e do fator RH do (a)

estudante;

estudante; Documentos comprobatórios das condições

complementares informadas na inscrição

Em caso de dúvidas, as famílias podem entrar em contato pelo 0800.200.6565, de segunda a sexta, das 8h às 17h, até o dia 17 de janeiro de 2026.

Pontos de apoio

Para facilitar o acesso, a Secretaria de Educação mantém polos de apoio distribuídos por todas as regiões da cidade, que auxiliam famílias sem acesso à internet no processo de inscrição. Entre os locais de atendimento estão unidades de Tecnologia (UTECs), os Centros POP, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), os Centros Comunitários da Paz (Compaz), as Unidades de Abrigos Temporários (UAT), o Centro Administrativo Pedagógico (CAP), o Centro de Tecnologia (CETEC), a Unidade de Atendimento Social e Emocional (UASE).

Os endereços estão disponíveis no site Matrícula Online e no aplicativo Conecta Recife. Além disso, a Caravana da Matrícula irá circular por diversos pontos do Recife para auxiliar pais e responsáveis com dificuldades no cadastro.

A ação contará com o apoio dois caminhões itinerantes da Primeira Infância, equipados com profissionais da Secretaria de Educação. Eles estarão presentes nas seguintes datas:

06/11 à 07/11 (8h às 16h)

Praça da Infância

Rua Amaro Coutinho, 221 - Encruzilhada.

10/11 à 14/11 (8h às 16h)

Parque Dona Lindu

Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem.



17/11 à 21/11 (8h às 16h)

Parque da Macaxeira

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, s/n - Macaxeira.

24/11 à 05/12 (8h às 16h)

Sítio Trindade

Estr. do Arraial - Casa Amarela.