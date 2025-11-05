fechar
Política | Notícia

Audiência pública na Câmara analisa PPA e LOA bilionária do Recife

O secretário Jorge Vieira apresentou a evolução das leis orçamentárias e revelou que o orçamento previsto para o Recife em 2026 é de R$ 10,5 bi

Por JC Publicado em 05/11/2025 às 20:23
A audiência também marcou a fase de análise das emendas parlamentares
A audiência também marcou a fase de análise das emendas parlamentares - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara do Recife, presidida pelo vereador Samuel Salazar (MDB), realizou uma audiência pública nesta quarta-feira (5) para discutir dois projetos de lei do Executivo (PLE): o Plano Plurianual (PPA) para 2026 a 2029 (PLE nº 26/2025) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 (PLE nº 27/2025). O encontro, realizado em formato híbrido, contou com a participação dos vereadores Eduardo Moura (Novo), Felipe Alecrim (Novo), Hélio Guabiraba (PSB) e Carlos Muniz (PSB), além do secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura, Jorge Vieira, e da secretária Executiva de Orçamento, Caroline de Oliveira Santos.

O secretário Jorge Vieira apresentou a evolução das leis orçamentárias e revelou que o orçamento previsto para o Recife em 2026 é de R$ 10,5 bilhões, o que representa um aumento de 7,08% em relação ao ano de 2025. As principais fontes de receitas próprias do município são o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Saúde e Educação 

Vieira destacou que os investimentos em Saúde e Educação são prioridades e serão realizados acima do mínimo constitucional. Na Saúde, o mínimo constitucional é de 15%, o que equivale a quase R$ 917 milhões de reais. A Prefeitura destinará mais R$ 1 bilhão de reais, totalizando um investimento superior a R$ 2 bilhões de reais para a área.

Na Educação, cujo mínimo legal é de 25% — cerca de R$ 1,5 bilhão de reais — o orçamento destinado será de mais de R$ 1,9 bilhão de reais, ficando quase R$ 400 milhões de reais acima do mínimo determinado pela Constituição. O secretário informou ainda que a proposta orçamentária também prevê investimentos em outras áreas essenciais, como infraestrutura, contenção de encostas e habitação.

Análise das emendas

A audiência também marcou a fase de análise das emendas parlamentares. O presidente da Comissão, Samuel Salazar, destacou que o prazo final para emendas aos projetos terminou no último dia 28 de outubro. Foram encaminhadas pelos vereadores da Casa 925 emendas destinadas ao PPA e 198 emendas para a LOA.

"Como eu fiz em outros anos, sempre procuro dialogar com os vereadores. Mais uma vez, me coloco à disposição da Comissão de Finanças e Orçamento, enquanto a gente vai se debruçar na análise dessas mais de mil emendas somando LOA e PPA", afirmou Samuel Salazar. Os vereadores realizaram diversos questionamentos à equipe do Executivo sobre os dados apresentados durante o encontro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
 

Leia também

Futura PPP do Recife repete modelo de gestão de equipamentos públicos com município mantendo maior parte dos investimentos
Coluna JC Negócios

Futura PPP do Recife repete modelo de gestão de equipamentos públicos com município mantendo maior parte dos investimentos
BNDES escreve um projeto de retrofit para todo o bairro de Santo Antônio
Coluna JC Negócios

BNDES escreve um projeto de retrofit para todo o bairro de Santo Antônio

Compartilhe

Tags