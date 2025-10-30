BNDES escreve um projeto de retrofit para todo o bairro de Santo Antônio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O BNDES está entregando à Prefeitura do Recife - para colocação em consulta pública - um dos mais completos projetos de requalificação urbana e paisagística e de habitação econômica e inclusão social que propõe encaminhar uma nova ocupação de um dos espaços mais icônicos da cidade, o bairro de Santo Antônio.



Uma região que sofre há décadas com o esvaziamento econômico que retirou do bairro a ocupação econômica com o fechamento de centenas de lojas, social com a saída de milhares de moradores e urbana com degradação dos equipamentos urbanos que transformaram o bairro num lugar quase sem vida.



Jeito de viver



Identificado com o nome de “Distrito Guararapes - Um novo jeito de viver a cidade”, o modelo conceitual do empreendimento é de (re)ocupar 33 hectares, sendo 18 deles requalificados com novo desenho urbano, construção de 870 unidades habitacionais econômicas para famílias de 4 a 7,9 salários mínimos e retrofitar 12 edifícios construídos para fins comerciais para habitação, que podem induzir investimentos privados nos demais imóveis do bairro apostando no interesse do setor imobiliário.



O BNDES propõe fazer isso através de uma PPP por Concessão Administrativa de 30 anos onde o concessionário assume obras de revitalização urbana e a prefeitura complementa a receita e abre, além de contraprestação, a possibilidade de exploração de receitas acessórias.



Nova PPP



Pelo desenho financeiro, o vencedor da licitação da PPP entraria com R$ 25,3 milhões mais R$ 50,9 milhões do município numa média de R$ 8,9 milhões por ano. O modelo busca um equilíbrio financeiro do projeto da concessão em 11,53% a.a. Nele, a prefeitura investirá R$76 milhões nos seis anos iniciais. A contraprestação do município foi , inicialmente, dividida entre 14,3% de parcela fixa e 85,7% de parcela variável.



O masterplan do “Distrito Guararapes” visa reabilitar uma área icônica e complexa do Recife no bairro de Santo Antônio, nas margens do Rio Capibaribe. Para isso, são propostas intervenções que transformem os espaços e os tornem novamente um destino para morar, trabalhar, estudar, se divertir e conhecer. No fundo, o objetivo é construir uma visão de futuro que promova o renascimento urbano do centro do Recife, com foco na área do projeto, localizada no tradicional bairro de Santo Antônio.



Nova Avenida Guararapes: Projeto de reurbanização da Guararapes estimula mobilidade ativa, reorganiza o transporte público e prevê 5 km de novas ciclofaixas - REPRODUÇÃO

Aporte da Prefeitura



Do ponto de vista do negócio para a gestão da PPP (e com o aporte da Prefeitura do Recife), a proposta do Distrito Guararapes é bem interessante. Até porque antes de acontecerem os investimentos nos habitacionais e no retrofit, a proposta é, literalmente, dar “uma geral” em locais icônicos para o Recife como as Avenidas Guararapes, Dantas Barreto, a Praça da Independência e a Praça do Sebo e a criação de novos espaços públicos.



O desafio, entretanto, é reorganizar a questão da titularidade dos imóveis existentes na região que vem travando projetos de restauração para uso habitacional. Existe uma resistência de proprietários de edifícios inteiros adquiridos ao longo dos anos e que os proprietários até agora fazem cara de paisagem às propostas da Prefeitura.



Remissão de Débitos



O quadro talvez se modifique com a apresentação pelo prefeito João Campos que trata da Remissão de Débitos Tributários com o objetivo de ser um instrumento a mais para reabilitação urbana de imóveis e outro que regulamenta a Desapropriação por Hasta Pública (DHP) - esta sim - capaz de provocar uma mudança de comportamento dos proprietários já que essa desapropriação servia para a transferência deles para projetos de retrofit.



O desenho de futuro destino desses imóveis foca numa ocupação de público jovem e famílias pequenas para os 12 empreendimentos de retrofit com áreas de 40,5 mil m² de área privativa com preço médio de R$ 8.777/m². Para as 873 unidades habitacionais novas com área de 35 m², a proposta é de um ticket médio de R$ 310 mil, o que poderá gerar um VGV de R$307 milhões.



Base jurídica



A proposta do “Distrito Guararapes” se adequa a essa nova base jurídica que, de fato, pode mudar o cenário das ruas e avenidas a serem beneficiadas. Especialmente para o novo uso dos 14 edifícios estratégicos selecionados preservando fachadas históricas e escalas urbanas que os transformaram em cartão postal da cidade.



Como é de praxe nesse tipo de proposta de intervenção, os autores trabalharam com uma melhor organização do comércio popular para até 600 comerciantes (446 fixos + 200 móveis) com entrega de novos quiosques além de iluminação pública modernizada e segurança como monitoramento de CFTV.



Concessão de 30 anos



A proposta de uma PPP de 30 anos (Concessão Administrativa) abre perspectivas de investimentos estimados em R$317 milhões (R$135 mi urbano + R$182 mi retrofits) com obras entre 2026 e 2031.

Finalmente, o “Distrito Guararapes” contempla a melhoria do degradado sistema BRT do Recife com restauração das estações, integração e acessibilidade ali existentes. Também com a ampliação da rede de ciclovias com adição de cinco novos quilômetros de novas calçadas, com pavimentação acessível, ampliação da mobilidade ativa na região.



Audiência pública



Com a abertura de audiência pública proposta pelo BNDES, a expectativa é que sejam levadas contribuições e sugestões. Até porque embora seja muito difícil devolver uma maior participação do comércio de rua no bairro não se pode deixar de considerar que seja pela ocupação do bairro do Recife como as empresas do Porto Digital seja pela nova conexão que o Projeto Novo Recife fará com a Avenida Dantas Barreto abrem novas perspectivas de ocupação



E até mesmo da ampliação do interesse do mercado imobiliário por terrenos nas margens do Rio Capibaribe, especialmente na Rua da Aurora no sentido do cais José Mariano. Até agora totalmente inexplorado.

Lightwall Brasil amplia fabrica de paineis construtivos em Pernambuco. - Divulgação

Painéis construtivos



A indústria pernambucana Lightwall Brasil, referência em soluções construtivas industrializadas, inaugura no próximo dia 5 de novembro novo anexo de sua fábrica em Pernambuco, expansão da companhia no país e parte de um plano de investimento de R$ 200 milhões. O projeto amplia a capacidade produtiva da Lightwall para mais de 1,5 milhão de metros quadrados por ano, volume suficiente para atender mais de 20 mil unidades habitacionais.



A Lightwall Brasil foi fundada pelo empresário Marcus Fernando e é uma empresa que oferece uma solução inovadora em painéis construtivos, focada em agilidade, economia e qualidade nas obras. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, da vice-governadora, Priscila Krause, prometeu participar da solenidade.



Lightwall Brasil foi fundada pelo empresário Marcus Fernando. - Divulgação

GWM na COP 30



A GWM é uma das patrocinadoras oficiais da COP 30, que acontecerá entre 10 e 21 de novembro, em Belém (PA). O evento reunirá líderes de mais de 190 países, cientistas, empresários e representantes da sociedade civil para discutir o futuro do planeta diante das mudanças climáticas.



Como a empresa também é pioneira no transporte aquático, levará um barco de grande porte alimentado por hidrogênio verde. O projeto é resultado de uma colaboração entre a GWM, o Grupo Náutica, a JAQ e o Itaipu Parquetec, marcando a estréia mundial da tecnologia GWM Hydrogen powered by FTXT, fora do setor automotivo



Competição nacional



A Liga de Direito Tributário da Faculdade de Direito do Recife se classificou entre as dez finalistas no Tax Moot Competition Brazil, a maior competição acadêmica de Direito Tributário do país. Coordenada pelo advogado e professor Eric Castro e Silva, a equipe de 20 universitários se prepara, agora, para a grande final dia 18 de novembro, em Brasília



Corecon-PE



Prossegue até sexta-feira (31) a votação para a renovação do terço da plenária do Corecon-PE. A Chapa 1 (Única), “Economistas: diversidade, oportunidades e consolidação em Pernambuco”, concorre ao mandato 2026-2028. A votação acontece no site www.votaeconomista.org.br



Banco do Nordeste



O Banco do Nordeste (BNB) recebeu, na segunda-feira, 27, o prêmio de segunda melhor gestora de nicho de fundos de investimento do Brasil. O reconhecimento foi feito na categoria “Fundo de Investimento Renda fixa". O desempenho deste ano supera o resultado de 2024, quando o BNB ficou em terceiro lugar na mesma categoria. Além desse prêmio, o BNB também levou o quinto lugar no segmento de investidores "Atacado".



Target Trading



A Target Trading, empresa com 28 anos de atuação em comércio exterior e logística internacional, projeta um crescimento de 50% nas importações voltadas ao mercado de luxo até o fim do ano — um reflexo direto da retomada do consumo, do câmbio mais estável e do foco do varejo nas vendas de Natal.



“O segundo semestre costuma ser mais forte para o comércio exterior, especialmente no período que antecede o Natal. Esse movimento também se reflete na Target Trading, em especial nas marcas de luxo, quando muitos clientes aceleram as importações visando o cumprimento de metas e o abastecimento de lojas”, afirma Carlos Campos Junior, cofundador e CEO da empresa.



Mural do percussionista Naná Vasconcelos no Recife. - Divulgação

Cor e Arte



Recife ganha mais um megamural dentro do projeto “Recife Cidade da Música”, do Gabinete de Inovação Urbana da Prefeitura do Recife. A arte “Nanã de Naná”, uma homenagem póstuma ao percussionista Naná Vasconcelos, tem o apoio da Tintas Iquine e vai ser elaborada com a doação de latões de resina à base de água e de tintas nas cores Amarelo, Vermelho, Cerâmica, Verde Folha, Preto, Branco Neve e Azul Profundo.

O responsável pela obra é o artista Manoel Quitério, que já assinou a empresa Atotô - o primeiro megamural da capital pernambucana, na Avenida Conde da Boa Vista.

Encontro do Sertão



Estão abertas as inscrições gratuitas para o 2º Encontro das Indústrias do Sertão do São Francisco, que acontece no dia 13 de novembro no auditório da Fiepe, em Petrolina. O consultor Fábio Luna, vai falar sobre o Brasil Mais Produtivo ao lado de Fábio Lopes Oliveira, do Banco do Nordeste, e José Evaldo, presidente do Conselho de Administração do SICOOB Pernambuco.



Ativos Precatórios



A empresa Ativos Precatórios está lançando uma nova plataforma para facilitar a negociação de precatórios. A VORA já está no ar e busca conectar credores e investidores de forma rápida, segura e transparente. Mira em fundos de investimento, bancos e brokers que desejam contatar credores de precatórios utilizam a plataforma para adquirir créditos judiciais de maneira direta. O cadastrato é no www.vora.com.br/cadastro



Carroceiros prometem protesto até que consigam conversar com João Campos - Cristiane Ribeiro / JC

Resgate de cavalos



A Prefeitura do Recife resgatou, nesta quarta-feira (29), 13 cavalos que estavam sofrendo maus-tratos ou em situação de risco pelas ruas da cidade. Os animais de grande porte resgatados foram encaminhados ao CVA, onde passarão por exames e receberão demais cuidados veterinários. Está precisando mesmo. A partir de 1º de fevereiro o Centro de Vigilância Ambiental (CVA) terá que cuidar dos animais que serão entregues em função da proibição de uso de carroças no Recife com tração animal.

